HABER

Fildişi tablet, Asurlular ve Arslantepe arasındaki bağı ortaya çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 17:21 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde, 2 yıl önceki kazı çalışması sırasında bulunan yaklaşık 3 bin 200 yıllık fildişi tablet, Asurlularla Arslantepe arasındaki bağı ortaya çıkardı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde, 2 yıl önceki kazı çalışması sırasında bulunan yaklaşık 3 bin 200 yıllık fildişi tablet, Asurlularla Arslantepe arasındaki bağı ortaya çıkardı. Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle başlayan kazıda, 3'te 1'lik bölümde çalışmalar tamamlandı. Bu yılki kazı çalışmaları da sona erdi. Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Geçmiş yıllardaki kazılarda Geç Hitit Dönemi'ne ait, girişinde aslan heykelleri ve devrilmiş bir kral heykelinin bulunduğu höyükte, yağmur drenaj hattı gibi altyapısı bulunan kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle, Anadolu'da 'ilk şehir devleti'nin yapıları ortaya çıkarıldı. Höyükte 2 yıl önceki kazılarda bulunan Geç Hitit Dönemi'ne ait yaklaşık 3 bin 200 yıllık fildişi tablet de Arslantepe ile Asurlular arasındaki ilişkiyi gün yüzüne çıkardı. Dünyanın ilk silahının çıkarıldığı Arslantepe Höyüğü'nde milattan önce 1200'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen tabletin dikdörtgen çerçeveye sahip olduğu belirlendi. Çerçeve içerisinde ise orta kısma bir palmet ve palmetin her iki yanında birer dağ keçisi figürü ve üst köşelerde birer lotus çiçeği işlendiği görüldü. Yüksekliği 4,3, eni 8,1 santimetre olan tabletin kalınlığının ise 0,8 santimetre olduğu tespit edildi. Kazı Başkanı Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marcelle Frangipane, höyükte eşsiz bir eser bulduklarını belirterek, tabletle ilgili bilimsel çalışmaların tamamlandığını, fildişi tabletin çok önemli bir buluntu olduğunu vurguladı. Tabletin Malatya Kent Müzesi'nin deposunda mühürle muhafaza edildiği, son incelemelerden sonra müzede ziyarete açılacağı öğrenildi. FOTOĞRAFLI DHA-Kültür Sanat - Türkiye-Malatya - Taha AYHAN Fildişi tablet, Asurlular ve Arslantepe arasındaki bağı ortaya çıkardı Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde, 2 yıl önceki kazı çalışması sırasında bulunan yaklaşık 3 bin 200 yıllık fildişi tablet, Asurlularla Arslantepe arasındaki bağı ortaya çıkardı. Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle başlayan kazıda, 3'te 1'lik bölümde çalışmalar tamamlandı. Bu yılki kazı çalışmaları da sona erdi. Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Geçmiş yıllardaki kazılarda Geç Hitit Dönemi'ne ait, girişinde aslan heykelleri ve devrilmiş bir kral heykelinin bulunduğu höyükte, yağmur drenaj hattı gibi altyapısı bulunan kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle, Anadolu'da 'ilk şehir devleti'nin yapıları ortaya çıkarıldı. Höyükte 2 yıl önceki kazılarda bulunan Geç Hitit Dönemi'ne ait yaklaşık 3 bin 200 yıllık fildişi tablet de Arslantepe ile Asurlular arasındaki ilişkiyi gün yüzüne çıkardı. Dünyanın ilk silahının çıkarıldığı Arslantepe Höyüğü'nde milattan önce 1200'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen tabletin dikdörtgen çerçeveye sahip olduğu belirlendi. Çerçeve içerisinde ise orta kısma bir palmet ve palmetin her iki yanında birer dağ keçisi figürü ve üst köşelerde birer lotus çiçeği işlendiği görüldü. Yüksekliği 4,3, eni 8,1 santimetre olan tabletin kalınlığının ise 0,8 santimetre olduğu tespit edildi. Kazı Başkanı Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marcelle Frangipane, höyükte eşsiz bir eser bulduklarını belirterek, tabletle ilgili bilimsel çalışmaların tamamlandığını, fildişi tabletin çok önemli bir buluntu olduğunu vurguladı. Tabletin Malatya Kent Müzesi'nin deposunda mühürle muhafaza edildiği, son incelemelerden sonra müzede ziyarete açılacağı öğrenildi.

PARTNERDeğişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyorDeğişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyor
Baba ve 2 oğlu 'change' operasyonunda gözaltına alındıBaba ve 2 oğlu 'change' operasyonunda gözaltına alındı
3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bütçe tasarısında alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı yolda

Bütçe tasarısında alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı yolda

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! 'Akrabası' babası çıktı, dava açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu

Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu

Arabasına taş atanı yakalamak için inince...

Arabasına taş atanı yakalamak için inince...

'Çocuklar benden değil' dedi öldürdü! Mahkemede şok sonuç

'Çocuklar benden değil' dedi öldürdü! Mahkemede şok sonuç

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu

Kadıköy'deki ünlü gece kulübündeki akılalmaz kazada flaş gelişme

Kadıköy'deki ünlü gece kulübündeki akılalmaz kazada flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.