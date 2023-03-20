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Fileden elbise giyen Rita Ora göğüs ucunu gizlemedi

20.03.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur tarzı, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Rita Ora iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. 'Son bir kaç günüm' foto ile paylaşım yapan Rita Ora'nın göğüs dekolteli pozları binlerce beğeni ve yorum aldı.

Fileden elbise giyen Rita Ora göğüs ucunu gizlemedi

İngiliz şarkıcı Rita Ora, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Fileli ve göğüs dekolteli tarzı ile kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı iddialı stiliyle yine sosyal medyayı salladı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora'nın 'Son bir kaç günüm- Part1 ve Part2' olarak paylaştığı pozlarına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

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Takipçileri; 'Ama ne kadar güzelsin', 'Her zerresini seviyorum', 'Seni seviyoruz' gibi yorumlarda bulundular.

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Güzel şarkıcının Instagram'da 16 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

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Kosova'nın Priştine şehrinde dünyaya gelen Rita Ora, 26 Kasım 1990 yılında doğdu. Babası Besnik Sahatçiu, annesi ise Vera Sahatçiu'dur.

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Arnavut olan Rita Ora, doğduktan bir yıl sonra İngiltere'ye taşındı. 32 yaşında olan şarkıcının Elana ve Don adında iki kardeşi vardır.

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