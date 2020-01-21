HABER
  4. Fileleftheros: Türkiye Doğu Akdeniz’de doğalgaz faaliyetlerini sürdürüyor

Fileleftheros: Türkiye Doğu Akdeniz’de doğalgaz faaliyetlerini sürdürüyor

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2020 20:13 | Son Güncelleme

Rum Fileleftheros gazetesi Yavuz gemisinin Limasol’un güneyinde sondaj çalışması yaptığını yazdı.

Fileleftheros: Türkiye Doğu Akdeniz’de doğalgaz faaliyetlerini sürdürüyor

Rum Fileleftheros gazetesi Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürdüğünü yazdı. Gazete Yavuz gemisinin birkaç gündür liman kenti Limasol’un güneyinde sondaj çalışmaları yaptığını belirterek, bu durumun Türkiye’nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde "izinsiz yürüttüğü altıncı sondaj çalışması" olduğunu ifade etti.

Söz konusu bölge ile ilgili doğalgaz arama ruhsatı Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından, daha önce Fransız Total ve İtalyan Eni enerji şirketlerine verilmişti. Rum yönetimi Türkiye’nin doğalgaz arama çalışmalarını, "korsanlık" olarak nitelendiriyor.

Kıbrıslı Rumlar, doğalgaz arama ruhsatı verdikleri bölgelerde Türk gemilerinin sondaj faaliyetlerinde bulunmasının, adanın egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve bölgede gerginliği artırdığını savunuyor. AB de Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama çalışmalarına karşı çıkıyor.

Türkiye ise diplomatik olarak tanımadığı, ancak uluslararası toplumca tanınan AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ada etrafındaki sularda petrol veya doğalgaz aratmak için lisans dağıtamayacağını ve hidrokarbon aranan bazı alanların egemen olduğu kıta sahanlığında kaldığını savunuyor.

Kıbrıslı Türklerin de bu bölgelerde hak sahibi olduğunu savunan Türkiye, çıkarılacak yer altı zenginliklerinin eşit paylaşımında ısrar ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Fatih ve Yavuz sondaj gemilerinin 2019 yılında Türkiye'nin ve "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahalarında faaliyetlerini sürdürdüğünü" belirterek "İnşallah yakında bu çalışmalardan müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum" ifadesini kullanmıştı.

DW, dpa / HT, TY

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...Rezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...
Vatikan'a Türk iktisatçıVatikan'a Türk iktisatçı
Trump, 3 yılda 16 bin kez yalan söylediTrump, 3 yılda 16 bin kez yalan söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünya alarmda! İstanbul'da da önlemler alınıyor

Dünya alarmda! İstanbul'da da önlemler alınıyor

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Türk işçilerin yarısı işten çıkarıldı! Sendikadan açıklama

Türk işçilerin yarısı işten çıkarıldı! Sendikadan açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Tarkan açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'ndan Tarkan açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye olmadan IŞİD'e karşı elde ettiğimiz başarıyı sağlayamazdık

NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Son dakika! Rusya'nın İdlib'e düzenlediği saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirdi

Rusya'nın İdlib'e düzenlediği saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirdi

Washington Post: Trump 3 yılda yaklaşık 16 bin 'yanlış ya da yanıltıcı' ifade kullandı

Trump, 3 yılda 16 bin kez yalan söyledi

Titanik'in enkazı uluslararası anlaşmayla korunacak

İngiltere ve ABD'den 'Titanik' kararı

Korkutan uyarı: 'Gizemli hastalık' yayılabilir!

Korkutan uyarı: 'Gizemli hastalık' yayılabilir!

'Trump'ın başına ödül' açıklamasına ABD'den yanıt geldi

'Trump'ın başına ödül' açıklamasına ABD'den yanıt geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.