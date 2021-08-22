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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı

22.08.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında İsveç'i 3-0 yendi. Milliler bu galibiyetle birlikte şampiyonada son 16'ya kalmayı garantiledi.

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında İsveç'i 3-0 yendi.

Filenin Sultanları, ilk set haricinde rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koydu ve 35 dakika süren ilk seti 31-29, ikinci seti 25-21 ve son seti de 25-11 aldı.

Bu galibiyle birlikte A Milli Takım, grubundaki üçüncü galibiyetini elde etti ve şampiyonada son 16'ya kalmayı garantiledi.

Filenin Sultanları'nda Meryem Boz 17 sayıyla en skorer isim olurken; onu ürettiği 11 sayılıyla Hande Baladın takip etti.

Yarın dördüncü maçında TSİ 20.30'da Finlandiya ile karşılacak Milliler, ilk maçında Romanya'yı 3-1, ikinci maçında ise Ukrayna'yı 3-0 yenmişti.

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı turnuvada 4 grupta 24 takım karşı karşıya geliyor. Gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan 16 ekip, 8'li finallerde mücadele edecek.

Turnuvada 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da; yarı finaller ve final ise Sırbistan oynanacak.

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