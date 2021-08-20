HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna'yı 3-0 yendi

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna'yı 3-0 yendi

20.08.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 301'lık skorla mağlup etti.

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna'yı 3-0 yendi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 301'lık skorla mağlup etti.

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan milliler, etkili servis attığı ilk seti 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla etkili olan Türkiye, 25-19 galip gelerek durumu 2-0'a getirdi.

Milli takım, blok sayılarıyla öne çıktığı ve başa baş mücadeleyle geçen üçüncü seti 26-24, maçı da 3-0 kazandı.

"Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada ikide iki yaptı. Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçında 22 Ağustos Pazar günü İsveç ile karşılaşacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldıGünde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldı
İmamoğlu'nu şoke eden tepki!İmamoğlu'nu şoke eden tepki!
Erdoğan'dan Miçotakis ile kritik görüşmeErdoğan'dan Miçotakis ile kritik görüşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın konuştuğu 'Türk askeri' fotoğrafı

Dünyanın konuştuğu 'Türk askeri' fotoğrafı

İki acılı ablanın mesajlaşması Türkiye'yi ağlattı

İki acılı ablanın mesajlaşması Türkiye'yi ağlattı

Müstehcen içerikler yasaklanınca ünlü oyuncuya tepki yağdı

Müstehcen içerikler yasaklanınca ünlü oyuncuya tepki yağdı

Sevgilisinden ilk paylaşım! Aşkını böyle haykırdı

Sevgilisinden ilk paylaşım! Aşkını böyle haykırdı

Günde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldı

Günde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldı

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin nerede olduğu açıklandı

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin nerede olduğu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Afganistan'da isyan başladı! Bayrakları indiriyorlar

Afganistan'da isyan başladı! Bayrakları indiriyorlar

50 bin liralık iddia! İspatlayana verilecek

50 bin liralık iddia! İspatlayana verilecek

Mide bulandıran olay! 5 çocuk babası, 14 yaşındaki kuzenine...

Mide bulandıran olay! 5 çocuk babası, 14 yaşındaki kuzenine...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.