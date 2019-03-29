HABER

Filenin sultanları Başkan Bakıcı’yı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 16:08 | Son Güncelleme

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2.

Filenin sultanları Başkan Bakıcı’yı ziyaret etti

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Liginde muhteşem bir mücadele ortaya koyarak TVF Bayanlar 1. Ligi’ne yükselmeyi başaran Bozüyük Belediyesi İdmanyurduspor Voleybol takımı sporcuları Başkan Bakıcı’yı ziyaret etti.
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı 1. Lige çıkan Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Bayan Voleybol Takımı sporcularını ve teknik ekibini başarıları nedeniyle tebrik etti. Başkan Bakıcı “Kuruluşunun 2. yılında büyük bir özveri ve gayretle mücadele ederek 1. lige çıkma başarısı gösteren belediyemiz İdmanyurdu Spor Kulübü Voleybol Takımımızı ve teknik ekibini tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıl mücadele edecekleri 1. ligde de başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum. Yolları açık olsun. Bozüyük’e yaşattıkları bu mutluluk için hepsine minnettarız dedi” dedi.
Spora ve sporcuya verdikleri destekler için Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür eden Kulüp Başkanı Veli Çelik ve teknik heyet, tüm Bozüyük’ün kendilerine inandıkları, bu destek ve özgüvenle mücadeleye çıktıklarını belirttiler. Yeni sezonda yepyeni bir ligde mücadeleye devam edeceklerini aktararak, tüm Bozüyük’ün kendilerine desteklerinin devam etmesini istediler.

Filenin sultanları Başkan Bakıcı’yı ziyaret etti

Filenin sultanları Başkan Bakıcı’yı ziyaret etti

Filenin sultanları Başkan Bakıcı’yı ziyaret etti

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Dev kayalar evin üzerine düştüDev kayalar evin üzerine düştü
Mehmetçik Kosova’da yardıma muhtaç ailelere kucak açtıMehmetçik Kosova’da yardıma muhtaç ailelere kucak açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis aracında tecavüz davasında yeni gelişme!

Polis aracında tecavüz davasında yeni gelişme!

Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

AK Partili genci rencide etmek istedi! Paylaştığı videoya tepki yağıyor

AK Partili genci rencide etmek istedi!

'Baba eve kilitledi' dedi, polisler alarma geçti

Ayakkabısını bile giymeden kaçtı!

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

Film gibi fuhuş baskını! Şifreleri: Sarı Menemen, Çorba, İnşaat işçisi...

Film gibi fuhuş baskını! Şifreleri: Sarı Menemen, Çorba...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.