Filenin Sultanları'nın efsane ismi Natalia Hanikoğlu son haliyle gündemde! Görenler çok şaşırdı

MYNET-Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatları'nda gösterdikleri üstün performansla adından söz ettirmeyi başarıyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybolda çeyrek finalde karşılaştığı Çin'i mağlup eden Filenin Sultanları, yarı finale adını yazdırdı.

Voleybol maçları bu kadar gündeme gelirken A Milli Kadın Voleybol Takımı için ciddi emek sarf etmiş eski voleybolcular da akıllara geldi. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımımız, “Filenin Sultanları” unvanını 2003 yılında Avrupa Şampiyonası sırasında aldı.

O yıl karşılaşmaları anlatan TRT Spikerleri tarafından takımın maçlarda gösterdiği efsanevi performans sonrasında ortaya çıktı.

Neslihan Demir, Esra Gümüş, Gülden Kayalar ve Natalia Hanikoğlu o yıl Filenin Sultanları kadro listesinde bulunan isimlerden sadece birkaçıydı...

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Filenin Sultanları'nın efsane pasör çaprazı olarak bilinen Natalia Hanikoğlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Hanikoğlu'nun son halini görenler de çok şaşırdı.

Rus asıllı Türk vatandaşı olan 1975 doğumlu ve 1.89 boyundaki Natalia Hanikoğlu, kariyerine Rusya'da başladı. CSKA Moskova takımında profesyonel olan Natalia, Rusya'da Odinsova, İtalya'da Ancona'da oynadıktan sonra Türkiye'de Kocaelispor'a transfer oldu.

Bu süreçte Türkiye vatandaşlığına geçen Natalia Hanikoğlu daha sonra Eczacıbaşı'nda forma giydi. Eczacıbaşı'ndan sonra Dinamo Moskova ve Beşiktaş'ta oynayan Hanikoğlu voleybola bir sene ara verdikten sonra Eczacıbaşı ile kariyerine devam etti.

Voleybol menajeri Hakan Hanikoğlu ile evli olan Natalia Hanikoğlu'nun iki çocuğu bulunuyor.

YORUM YAĞDI

Şimdilerde zamanının tümünü evi ve çocuklarıyla geçiren Hanikoğlu'nun son halini görenler 'hiç değişmemiş', 'hâlâ aynı' gibi yorumlar yapıyorlar.