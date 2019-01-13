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Filibe'nin 2019 Avrupa Kültür Başkenti olması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 20:21 | Son Güncelleme

Bulgaristan'ın Filibe kenti, 2019 Avrupa Kültür Başkenti oluşunu görkemli şovla kutladı - Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani: - "Bu şehir kültür başkenti olmayı gerçekten hakkediyor"

FİLİBE (AA) - Avrupa'nın 2019 Kültür Başkenti seçilen Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Filibe'de çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Başkent Sofya'dan sonra ülkenin ikinci büyük şehri olan Filibe'nin Belediye Başkanı İvan Totev, kutlama töreninde bir konuşma yaptı.

Totev, "Binlerce yıllık geçmişe sahip şehrimizin tarihine önemli bir değer katıyoruz. Farklı etnik grupları ve dinleri barındıran Filibe'de farklı dillerde konuşuyoruz, ancak sloganımız birliktelik." dedi.

Turizm Bakanı Nikolina Angelkova da 2019'da kenti 2 milyonu aşkın turistin ziyaret etmesinin beklendiğini belirterek, düzenlenecek 500'ü aşkın kültürel etkinliğe binlerce sanatçının katılacağını söyledi.

Özel olarak kurulan 30 metrelik ışıklı kulenin etrafında yapılan etkinliğe Parlamento Başkanı Tsveta Karayancçeva, Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova ve Avrupa Birliği'nin Dijital Ekonomi ve Toplumdan Sorumlu Komiseri Mariya Gabriel de katıldı.

"Tüm Renkler Bir Arada" başlığıyla düzenlenen etkinlikte, havai fişek gösterisinin yanı sıra kentteki tüm etnik grupların kültürel özelliklerini taşıyan şovlar yapıldı. Ayrıca Mevlana Celaleddin Rumi'nin şiirlerinden dizeler okundu.

- "Bu şehir kültür başkenti olmayı gerçekten hakkediyor"

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Filibe'nin kültür başkenti olması münasebetiyle yapılacak çok sayıda etkinliğe katılacağını söyledi.

"Bu şehir kültür başkenti olmayı gerçekten hakkediyor." ifadesini kullanan Ergani, "Uzunca bir süre Osmanlı yönetiminde kalmış olan Filibe'de Osmanlı döneminden kalma pek çok eser var. Muradiye Camisi, İmaret Camisi, Taşköprü Camisi, Çifte Hamam, ve yurt dışında kalan mevlevihanelerden biri Filibe'de." şeklinde konuştu.

Ergani, şehirde farklı etnik ve dini unsurların asırlardır yan yana, iç içe, kardeşçe yaşadıklarına dikkati çekerek, "Onların arasında hatıra sayılır büyüklükte bir Türk toplumu vardır. Roman toplumu vardır, aynı zamanda Musevi ve Ermeni toplumları, Rus ve İtalya toplumlarından da bahsedebiliriz. Filibe, 2019 Avrupa Kültür Başkenti olmayı hak etmiş bir şehir." diye konuştu.

Türkiye'nin zenginlik katacağı kültürel programlar kapsamında Trakya Üniversitesi Senfoni Orkestrasının konser vereceğini, sema gösterisi yapılacağını aktaran Ergani, Filibe belediyesinin takviminde yer alan ve Türk Edebiyat Kulübü tarafından geçen yıl gerçekleştirilen 21 Şubat Anadil Gününün bu yıl ikinci kez kutlanacağını da aktardı.

Ergani, "yeni mahalle" olarak bilinen Avrupa'nın en Büyük Roman mahallesinin Filibe'de olduğunu anımsatarak, burada yaşayan Türk, Roman ve Bulgar toplumuna yönelik Hıdırellez-Kakava ve Hıristiyan geleneğindeki Hazreti Georgi günü dolayısıyla bir etkinliğin düzenlenmesinin planlandığını kaydetti.

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açılış Bulgaristan Filibe 2019 Avrupa Kültür Başkenti

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