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F/ilim Okulu Başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 13:27 | Son Güncelleme

İSTEV tarafından Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenecek F/ilim Okulu Yaz Atölyesi'nin başvuruları başladı - İSTEV Başkanı Songül Koç, - "F/ilim Okulu Yaz Atölyesi, insanın hakikat arayışını 'perde/ekran' üzerinden dünya ile paylaşma çabasına örnek teşkil etme ve bunu sanatın en etkili yöntemi olan sinemayı kullanarak geniş kitlelere ulaştırmayı amaçladığımız yaza özel yoğunlaştırılmış bir atölyedir”

İSTANBUL (AA) - Sinema yapım süreçleri ve düşüncesini ilmi yaklaşımla ele almayı hedefleyen İlim Sanat Tarih ve Edebiyat Vakfı (İSTEV) tarafından düzenlenen F/ilim Okulu Yaz Atölyesi başlayacak.

İSTEV'den yapılan açıklamaya göre, başvuruları başlayan F/ilim Okulu Yaz Atölyesi, İstanbul Eyüp'te bulununan Bahariye Mevlevihanesi'nde yapılacak.

Açıklamada, eğitimlerin haftada iki gün, çarşamba ve perşembe günleri saat 12:00 ile 17:30 arası yapılacağı ifade edilen atölyede senaryo, kurgu, yönetmenlik, görüntü ve anlamdan yönteme derslerinin yanı sıra, farklı alanlardan tecrübeli isimlerin katılacağı workshop çalışmaları da yapılacağı bildirildi.

Ayrıca, Abdulhamit Güler, Ayşe Şener ve Yeşim Tonbaz gibi isimlerin ders vereceği F/ilim Okulu Yaz Atölyesi'nde, uygulamaya ağırlık verileceği ve iki film çekileceği ilan edildi.

- "Film yapma süreci ilim edinme süreciyle benzerdir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSTEV Başkanı Songül Koç, "F/ilim Okulu Yaz Atölyesi, insanın hakikat arayışını 'perde/ekran' üzerinden dünya ile paylaşma çabasına örnek teşkil etme ve bunu sanatın en etkili yöntemi olan sinemayı kullanarak geniş kitlelere ulaştırmayı amaçladığımız yaza özel yoğunlaştırılmış bir atölyedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Atölyede film yapma süreçlerinin ilim edinme süreçleriyle benzerliğine dikkat çekeceklerini belirten Koç, anlamdan yönteme dersleriyle katılımcıya ruh ve sezgiden beslenen bir temel oluşturmayı planladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Her çabayı ilim olarak nitelendiremeyeceğimiz gibi her sinema eserini de f/ilim olarak göremeyiz. Bu manada farkındalık oluşturmak ve bu coğrafyada sinemanın dil arayışına katkıda bulunmak arzusunda olan atölyemiz yöntemimize ilgi duyan herkesin katılabileceği beş haftalık giriş niteliğinde bir çalışmadır. Ayrıca F/ilim Okulu'nu güz döneminden itibaren uzun soluklu ve kalıcı bir programla devam ettirmeyi planlıyoruz."

10 Temmuz - 8 Ağustos arası ücretsiz düzenlenecek atölye başvuruları www.istev.org.tr adresinden kabul ediliyor.

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