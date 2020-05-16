Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur

Trabzonspor'un 29 yaşındaki sol beki Filip Novak, ülkesinde geniş bir röportaj verdi ve koronavirüs salgınında yaşadıklarını anlatırken, ligin geleceği ile ilgili de fikrini anlattı.

İŞTE NOVAK'IN AÇIKLAMALARI

İdmanlara geri çağırdıklarında çok sevindim. Bir şeyler eksikti, bazı kısıtlamalar da vardı ancak yine de heyecanlandım. 8 kişilik gruplarla idman yaptık ve daha çok koştuk, temas etmedik. Daha sonra kimlerin hazır olduğunu görmek için fiziksel testlere girdim.

"KENDİ İÇGÜDÜLERİMİ DİNLEDİM"

Kulüp her oyuncu için farklı idman programları hazırladı. İlk 2 hafta boyunca idman planını konuştuk. Daha sonra bir spor hocası ya da kız arkadaşımla koşulara başladım. Ancak 2 hafta geçtikten sonra devam edip etmeyeceğimi belli değildi, ben her ihtimale karşı kendimi hazır tuttum. Lig tekrar başlarsa, yaz aylarında dinlenmek için zamanımız olmayacağını da düşündüm ve bir gün idman yaparken, ertesi gün vücudumu dinlendirdim. Kendi içgüdülerimi dinledim.

"SADECE BEN SALONA GİDEBİLİYORDUM"

Kız arkadaşımla birlikte, antrenörün doğrudan spor salonuna gittiği bir yerde yaşıyorum. Anahtarı aldım, sadece ben spor salonuna erişebiliyordum. Daha uzun zamanlı idman yapmam gerektiğinde antrenman sahasına gittim. Oyuncuların birçoğu tesislerde çalıştı, birbirimizle temasa geçmedik.