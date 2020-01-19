Filipin ordusundan Ebu Seyyaf militanlarına operasyon

Filipinler ordusu, dün Malezya'nın Borneo Adası açıklarında Endonezya uyruklu 5 balıkçıyı kaçıran Ebu Seyyaf militanlarına operasyon düzenledi.

Malezya'da yayın yapan The Star gazetesinin bölgedeki istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Filipinler ordusu, militanların balıkçıları götürdüğü ihbar edilen Sulu Takımadalarındaki Jolo Adası'nın güneyindeki Sulare Adası'nı kordon altına aldı.

Ordu güçlerinin, adada konuşlanan militan gruba helikopterlerle düzenlediği operasyonda bir militan öldürüldü.

Operasyonda, kaçırma eyleminde kulanıldığı tespit sürat teknesi ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin Ada'da olduğu tahmin edilen rehineler için kurtarma operasyonu hazırlığında olduğu bildirildi.

DEAŞ bağlantılı terör örgütü Ebu Seyyaf üyesi 6 silahlı militan, dün Malezya'nın Borneo Adası'nda yer alan Sabah eyaleti açıklarında Endonezya uyruklu beş balıkçıyı kaçırmıştı.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

