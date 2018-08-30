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Filipinler, ABD'nin Hint-Pasifik'teki güvenlik yardımından en büyük payı alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 10:08 | Son Güncelleme

Filipinler, ABD hükümetinin Hint-Pasifik bölgesi için tahsis ettiği yaklaşık 300 milyon dolarlık güvenlik yardımının yaklaşık 60 milyon dolarını almaya hazır

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler'in, ABD hükümetinin Hint-Pasifik bölgesi için tahsis ettiği güvenlik yardımı paketinden en büyük payı almaya hazır olduğu bildirildi.

Yerel medyadan aktarılan bilgiye göre, resmi bir ziyaret için Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Doğu Asya ve Pasifik İşleri Bürosu'ndan Walter Douglas, basına yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin Filipinler ile olan iş birliğinin öneminin farkında olduğunu belirtti.

Douglas, "300 milyon dolara yakın güvenlik yardımına sahibiz. Anlayabildiğim kadarıyla en büyük parçayı alan ülke Filipinler. Bu yüzden, 300 milyon dolarlık bir paranın yaklaşık 60 milyonunun Filipinler'e verilmesini göz önünde bulunduruyoruz." dedi.

Bunun, diğer şeylerin yanı sıra, güvenlik cephesinde Filipinler ile sahip olunan uzun vadeli ortaklığın tasdik edilmesi anlamına geldiğine işaret eden Douglas, "Bu durumu, Filipinler'e yardım etmek için bir öncelik olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Douglas, Filipinler'in, Washington’un “yakın dostu ve müttefiki” olmasının yanı sıra, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin (ASEAN) de güçlü bir üyesi olduğunu vurguladı.

Diğer yandan, Douglas, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "Serbest ve Açık Hint-Pasifik Stratejisinin", Çin dahil her ülkenin katılabileceği açıklık, şeffaflık ve iyi tanımlanmış kurallara dayalı bir ekonomik çevre oluşturmayı hedeflediğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler güvenlik yardımı Hint-Pasifik stratejisi

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