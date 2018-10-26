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Filipinler Boracay Adası'nı yeniden turizme açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 10:18 | Son Güncelleme

Popüler turizm merkezi, çevre kirliliğine yol açan altyapı problemleri nedeniyle 6 aylığına turizme kapatılmıştı

BORACAY (AA) - Filipinler'de, aşırı yoğunluk ve düzensiz yapılaşmanın yarattığı çevre kirliliğine önlem alınmak üzere 6 aylığına turizme kapatılan beyaz kum plajlarıyla ünlü Boracay Adası yeniden turizme açıldı.

Ada yetkilileri, plaj partilerinin ve ziyaretçi akınının önüne geçmek, tatil köylerindeki kalabalığı azaltmak ve kanalizasyon sularının denize karışmasını önlemek için yeni kurallar getirdi.

Alınan kararlar uyarınca Boracay'daki otellerin ve diğer işletmelerin yalnızca bir kısmı yeniden faaliyete açıldı.

Ada'daki yüzlerce otel, han, restoran ve hediyelik eşya dükkanından, izin verilen kanalizasyon borularına bağlanmak ve plaj sularına 30 metre mesafe uzaklıkta olmak gibi yönetmeliklere uyan sadece 157'sinin yeniden açıldığı belirtildi.

Boracay'da, günlük yaklaşık 6 bin ziyaretçi kabul edileceği ve ziyaretçilerden yeni kurallara uyacaklarına dair imza atmalarının isteneceği bildirildi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, şubat ayında yaptığı açıklamada aşırı yoğunluk ve yapılaşma nedeniyle Boracay'daki denizin "foseptik çukuruna döndüğünü" belirtmişti.

Duterte başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Ada'nın 26 Nisan'dan başlayarak 6 aylığına turizme kapatılmasını kararlaştırmıştı.

Bakanlar Kurulu kararında turizm tesislerinin yanı sıra bölgeye ekonomik sebeplerle göç eden yüzlerce yerleşimcinin ormanlarda ve koruma altındaki sulak alanlarda kaçak yapılaşmaya sebep olduğu belirtilmişti.

Özellikle deniz suyunu kirleten kanalizasyon sorununa acil çözüm bulunması gerektiği vurgulanan kararda, adanın turizme kapatıldığı dönemde yeni bir kanalizasyon altyapısı inşa edilmesi için çalışmalar yürütüleceği kaydedilmişti.

Ülkenin orta kesimlerindeki Panay Adası'nın kuzeybatı ucunda kıyı oku gibi uzanan yaklaşık 10 bin dönümlük ada en fazla 30 bin kişiyi misafir edebilecek kapasiteye sahip olmasına rağmen, bütün yıla yayılan turizm sezonu boyunca günde ortalama 70 bin kişiyi misafir ediyor. Yılda 2 milyon turist ağırlayan ada, ülke ekonomisine 1 milyar dolar civarında gelir sağlıyor.

Daha önce Tayland'da benzeri bir kararı, 2000'de gösterime giren Leonardo Di Caprio'nun başrolünde oynadığı "Sahil" filmiyle ünlenen Adaman Denizi'ndeki Phi Phi Lee Adası için almıştı. Hükümet, adanın hazirandan başlayarak 4 aylığına turizme kapatıldığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Boracay Adası Filipinler turizm

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