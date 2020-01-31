Filipinler, Çin'den gelen yolcuları ülkeye almayacak

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin talimatıyla, yeni tip koronavirüs salgını (2019-nCoV) nedeniyle Çin'den gelen Çin vatandaşlarının ülkeye geçici süreliğine alınmayacağı bildirildi.

Filipinler basınında çıkan haberlere göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanı Francisco Duque'nin tavsiyesi üzerine, Devlet Başkanı (Duterte), yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı (Vuhan kentinin yer aldığı) Hubey eyaletinden gelen Çin vatandaşları için ülkeye giriş yasağı getirdi." ifadesi kullanıldı.

Yasağın, Çin'in virüsün yayıldığı diğer bölgelerini de kapsadığı ve Çin hükümeti veya Dünya Sağlık Örgütünün duyuruları doğrultusunda güncelleneceği, şimdilik en çok Hubey'e odaklanıldığı kaydedildi.

Yasağın, "virüs tehdidi sona erene kadar" süreceği belirtildi.

Hubey'de yabancıların da yaşamasına rağmen yalnızca Çin vatandaşlarına vurgu yapılması dikkati çekti.

Diğer yandan, Filipinler Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs şüphesiyle şimdiye kadar toplam 31 kişinin müşahede altına alındığını açıkladı.