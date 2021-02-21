HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Filipinler’de 51 binden fazla kişi Dujuan Fırtınası nedeni ile tahliye edildi

Filipinler’de 51 binden fazla kişi Dujuan Fırtınası nedeni ile tahliye edildi

21.02.2021 19:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Filipinler’de 51 binden fazla kişi Dujuan Fırtınası nedeni ile tahliye edildi

Filipinler Sivil Savunma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, yılın ilk fırtınası olan Dujuan’ın karaya yaklaşması ile ülkenin güneyinde ve orta kısımlarında aşırı yağışlara neden olduğu ve 51 binden fazla kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

Filipinler’i yılın ilk fırtınası olan Dujuan’ın yarın vurması beklenirken, yaklaşan fırtına neden ile ülkenin güney ve orta kesimlerindeki birçok şehir sular altında kaldı. Sivil Savunma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Agusan del Norte ve Dinagat Adaları’nda bulunan 51 binden fazla kişinin meydana gelen seller nedeni ile tahliye edildiği aktarıldı.

111111

25 KİLOMETRE HIZLA İLERLİYOR

Hava Durumu Bürosu tarafından yapılan açıklamada ise, yerel saatle 19.00’dan itibaren Dujuan’ın Filipinler’in güneyinde yer alan Surigao del Norte eyaletindeki Surigao kentinin 275 kilometre doğusunda olduğu bildirildi. Büro, Dujuan’ın saatte 25 kilometre hızla kuzeybatıya doğru ilerlediğini açıkladı.

2222

SEL VE HEYELAN UYARISI YAPILDI

Büro, “Dujuan’ın önümüzdeki 12 saat içinde gücünü koruyacağı tahmin ediliyor. Ancak, karaya çıkmadan önce tropik bir depresyona dönüşme ihtimali henüz göz ardı edilmedi” ifadelerini kullanarak, şiddetli yağışlar konusunda uyarıda bulundu. Büro, riskli bölgelerde aşırı yağışların ani sellere ve heyelanlara neden olabileceğini aktardı.

Büro, Dujuan’ın güney Luzon Adası’nı, Filipinler’in orta kesimini ve güneyde yer alan Mindanao bölgesini etkilemesini beklendiğini açıkladı.

Filipinler’de her yıl Haziran-Aralık ayları arasında tayfunlar ve tropikal fırtınalar meydana gelirken, yüzlerce kişi tayfunlar ve fırtınalar nedeni ile hayatını kaybediyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
Libya İçişleri Bakanı'na suikast girişimiLibya İçişleri Bakanı'na suikast girişimi
Kadir gecesinin anlamı, önemi ve faziletiKadir gecesinin anlamı, önemi ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Herkes normalleşme beklerken... O ilde vakalar tırmanıyor

Herkes normalleşme beklerken... O ilde vakalar tırmanıyor

Bir ili değiştirecek proje: Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak

Bir ili değiştirecek proje: Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak

Aşı olan profesör paylaştı, gören aşı sırasına girdi

Aşı olan profesör paylaştı, gören aşı sırasına girdi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

Avustralya’da aşı karşıtları sokaklara döküldü

Avustralya’da aşı karşıtları sokaklara döküldü

Libya UMH İçişleri Bakanı Başağa’ya suikast girişimi

Libya İçişleri Bakanı'na suikast girişimi

Son Dakika: Nijerya'da askerleri taşıyan uçak düştü

Son Dakika: Nijerya'da askerleri taşıyan uçak düştü

İran'da emekliler maaşları düşük olduğu için protesto düzenledi

Ülkede emekliler zam için ayaklandı

Gökyüzünde korkutan anlar! Uçağın motoru alev aldı!

Gökyüzünde korkutan anlar! Uçağın motoru alev aldı!

Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle yabancıların ülkeye giriş yasağı ikinci bir emre kadar uzatıldı

Yabacılar ülkeye alınmıyordu: Yasak uzatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.