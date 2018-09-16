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Filipinler'de Mangkut Tayfunu dehşeti: En az 25 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2018 07:57 | Son Güncelleme

Dünya ABD'de yaşanmakta olan Florence Kasırgası'nı konuşurken, benzer bir facia Filipinler'de de yaşanıyor. Filipinler'in kuzeyini etkisi altına alan Mangkut Tayfunu'nda ilk belirlemelere göre en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de Mangkut Tayfunu dehşeti: En az 25 ölü

Filipinler’in kuzeyini etkisi altına alan Mangkhut Tayfunu’nun yarattığı yıkımda en az 25 kişi hayatını kaybetti. Bir hükümet yetkilisi fırtınanın vurduğu Tuguegarao kentinde yer alan tüm yapıların bir şekilde fırtınadan etkilendiğini, bölgede iletişim hatlarında sıkıntılar yaşandığını açıkladı.

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Fırtına şeklinde esen rüzgarın hızının saatte 185 kilometreye ulaştığı kaydediliyor. 4 milyon insanın yolu üzerinde bulunduğu fırtına nedeniyle oluşabilecek deniz taşkınlarına karşı binlerce kişi tahliye edildi. Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin danışmanı Francis Tolentino, tayfunun başlamasının ardından ölü sayısının 14 olduğunu açıklasa da, bu açıklamanın ardından kısa bir süre içerisinde ölü sayısı resmi kaynaklar tarafından 25’e çıkarıldı.

Ölen kişiler arasında, bir toprak kayması olayına müdahale eden iki kurtama görevlisi de bulunuyor. Luzon bölgesinde büyük tahribata yol açan Mangkhut Tayfunu’nun Çin’e doğru ilerlediği belirtiliyor. 2013 yılında 7 binden fazla kişinin hayatına mal olan Süper Tayfun Haiyan, Filipinler tarihinde kayıtlara giren en ölümcül fırtına olmuştu.

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O felaket sonrası ülkede kurtarma ve tahliye hazırlıkları konusunda ilerlemeler kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler Mangkut Tayfunu ABD Florence Kasırgası

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