HABER

Filipinler, DEAŞ bağlantılı örgütün elebaşlarından birinin öldüğünü doğruladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 15:45 | Son Güncelleme

Filipinler, DEAŞ bağlantılı örgütün elebaşlarından birinin öldüğünü doğruladı

MANİLA (AA) - Filipinler'de DEAŞ bağlantılı Maute terör örgütü elebaşlarından "Ebu Dar" kod adlı Owaida Marohombsar'ın öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanı Eduardo Ano, Lanao del Sur eyaletindeki Tubaran ilinde 14 Mart'ta güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldürülen dört militandan birinin Marohombsar'ın olduğunun DNA testiyle belirlendiğini açıkladı.

Ano, Marohombsar olduğu düşünülen kişiden alınan DNA örneklerinin test edilmek üzere ABD'ye gönderildiğini, sonuçların teröristin kimliğini doğruladığını belirtti.

Marohombsar, DEAŞ bağlantılı örgütün Marawi kentinde Mayıs 2013'te başlattığı 5 ay süren kuşatmaya öncülük eden isimler arasında yer almıştı. Saldırıya katılan elebaşlarından çoğu kuşatma sırasında veya sonrasında düzenlenen operasyonlarda öldürülmüştü.

Filipinler ordusu 23 Mayıs 2017'de ABD'nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu Ebu Seyyaf terör örgütü elebaşlarından İsnilon Hapilon'a yönelik operasyon düzenlemiş, askerlerle çatışmaya giren DEAŞ bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.

Çıkan çatışmaların ardından Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 23 Mayıs'ta Marawi'de "kalkışma olduğu" gerekçesiyle anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etmişti. İki ay süren çatışmaların ardından 22 Temmuz'da olağanüstü halin süresi yıl sonuna kadar uzatılmıştı.

Ömer ve Abdullah Maute kardeşler tarafından 2012'de kurulan Maute örgütü, adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleriyle biliniyor. Örgüt, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.

PARTNER"Yırtmacımın sorulması beni utandırdı""Yırtmacımın sorulması beni utandırdı"
Uluslararası Robot Yarışmasından ödülle dündüler Uluslararası Robot Yarışmasından ödülle dündüler 
Datça'da yüzlerce kişi doğada koştuDatça'da yüzlerce kişi doğada koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ebu Dar Filipinler İçişleri Bakanı Eduardo Ano Lanao del Sur Owaida Marohombsar

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

Emina Jahovic yeni imajıyla dikkat çekti

Emina Jahovic yeni imajıyla dikkat çekti

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

PKK'lı teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Ankara'da eğlence mekanı kurşunlandı: 1 yaralı

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Aydın’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gece yarısı korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.