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Filipinler’deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama! 6 dakika sürdü, bölgede alarm seviyesi arttırıldı

03.06.2024 21:42
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Filipinler'in Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldi. 6 dakika boyunca süren patlamanın etkisiyle 5 bin metre yüksekliğinde duman oluştu. bölgede alarm seviyesi arttırıldı. Volkanik hareketlilikler nedeniyle bölgede alarm seviyesi arttırıldı. Patlamadan etkilenen 4 bölgede yaşayanların tahliye edilmesi talimatı da verildi.

Filipinler’deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama! 6 dakika sürdü, bölgede alarm seviyesi arttırıldı

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, aktif olan Kanlaon Yanardağı'nın patladığı bildirildi.

Açıklamada, 6 dakika boyunca patlayan yanardağda 5 bin metre yüksekliği bulan duman oluştuğu kaydedildi.

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Kanlaon Yanardağı'na yönelik alarm seviyesinin 1'den 2'ye yükseltildiği duyurulan açıklamada, ilerleyen süreçte yanardağda daha fazla patlama yaşanabileceğine dikkat çekildi.

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Açıklamada, olayın yakından takip edildiği belirtilerek, bölge halkına herhangi bir gelişmeye karşı teyakkuzda olma çağrısı yapıldı.

TAHLİYE TALİMATI VERİLDİ

Yetkililer, bölge halkına, özellikle solunum yolu hastalığı olanlara maske takmaları tavsiyesinde bulundu. Negros Oriental eyaletine bağlı Canlaon kentinin Belediye Başkanı Jose Chubasco Cardenas, yaptığı açıklamada, patlamadan etkilenen 4 bölgede yaşayanların tahliye edilmesi talimatı verdiğini bildirdi.

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Cardenas, yanardağ patlamasının ardından halkın güvenliğini sağlamak için tüm kaynakları seferber ettiklerini, bu kapsamda komşu bölge ve kentlerden de yardım talep ettiklerini aktardı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler Yanardağ
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