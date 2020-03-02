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Filipinler'den son dakika haberi: Alışveriş merkezinde 50 kişi rehin alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.03.2020 09:32 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Filipinler’de güvenlik görevlisi, işine son verildiği AVM’ye silahla girerek yaklaşık 50 kişiyi rehin aldı. Polis, saldırgan ile temaslarını sürdürürken, AVM çevresinde özel kuvvetlerin toplandığı belirtildi. Öte yandan, saldırganın insanları rehin aldığı sırada bir kişinin vurulduğu ancak durumunun iyi olduğu bildirildi.

Güvenlik görevlisi Archie Paray, yakın zaman önce işine son verildiği AVM’ye silahla girerek yaklaşık 50 kişiyi rehin aldı. Rehin aldığı sırada ateş açtığı belirtilen Paray’in bir kişiyi vurduğu; vurulan kişinin yaralı olarak AVM’den çıkarılmasına izin verdiği belirtildi. Haberde, saldırganın polisten eski iş arkadaşları ve basın ile konuşmayı talep ettiği bildirildi.

SALDIRGANIN GEREKÇESİ: HAKSIZ MUAMELE

Saldırganla iletişimleri sürdüren polis ekiplerinden yapılan açıklamada, saldırganın AVM’de güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, işinden kovulunca bunalıma girdiği ve kovulmasını 'haksız muamele' olarak değerlendirdiği ifade edildi. Öte yandan, saldırganın insanları rehin aldığı sırada eski iş arkadaşlarından da yardım istediği belirtildi.

Ayrıca yerel medya, polisin saldırganla iletişimi sürdürdüğünü belirtirken; AVM binası çevresinde polis özel timinin ve özel kuvvetlerin de bina çevresinde hazırlıklarına başladığını duyurdu.

Kaynak: DHA-AA


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Anahtar Kelimeler:
alışveriş merkezi Filipinler

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