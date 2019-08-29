Filipinler Devlet Başkanı Duterte Çin'de

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Çin'in başkenti Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Şinhua'nın haberine göre, Pekin'i ziyaret eden Duterte, Çin Devlet Başkanı Şi ile Devlet Konukevinde görüştü.

Şi ve Duterte, ikili ilişkileri geliştirme amacıyla mutabakat zaptı imzalayacak.

Duterte'nin Çin ziyaretinin 1 Eylül'e kadar devam etmesi bekleniyor.

Duterte, ziyareti sırasında iki ülke arasında egemenlik ihtilaflarının yaşandığı "Güney Çin Denizi" konusunu görüşeceğini açıklamıştı.

- "Güney Çin Denizi" sorunu

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

