Filipinler Devlet Başkanı Duterte Çin'de

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin yönetimi sırasında Çin ve Filipinler'in karşılıklı çabaları sayesinde ikili ilişkilerin büyük gelişme gösterdiğini ve elle tutulur sonuçlar aldıklarını belirtti.

Şinhua'nın haberine göre, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Çin'in başkenti Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Şi, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Çin ve Filipinler arasındaki ilişkilerin gelişimi için Duterte ile çalışmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bunun sadece iki ülke ve halklarına fayda sağlamayacağını, aynı zamanda bölgesel barış ve istikrara olumlu enerji getireceğini belirtti.

Çin ve Filipinler'in Güney Çin Denizi konusunda etkili bir diyalog yürüttüklerini ifade eden Şi, iki ülkenin anlaşmazlıkları bir kenara koyarak, iş birliğine odaklanmaları gerektiğini kaydetti.

Çin Devlet Başkanı Şi, iki ülkenin Güney Çin Denizi konusunu düzgün bir şekilde ele almaya devam etmeleri halinde, ikili ilişkilerin de sağlam olacağını vurguladı.