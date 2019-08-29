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Filipinler Devlet Başkanı Duterte Çin'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 23:08 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülkenin karşılıklı çabaları sayesinde ilişkilerin büyük gelişme gösterdiğine işaret etti - Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Devlet Başkanı Şi ile dostluğuna büyük değer verdiğini ifade etti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin yönetimi sırasında Çin ve Filipinler'in karşılıklı çabaları sayesinde ikili ilişkilerin büyük gelişme gösterdiğini ve elle tutulur sonuçlar aldıklarını belirtti.

Şinhua'nın haberine göre, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Çin'in başkenti Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Şi, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Çin ve Filipinler arasındaki ilişkilerin gelişimi için Duterte ile çalışmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bunun sadece iki ülke ve halklarına fayda sağlamayacağını, aynı zamanda bölgesel barış ve istikrara olumlu enerji getireceğini belirtti.

Çin ve Filipinler'in Güney Çin Denizi konusunda etkili bir diyalog yürüttüklerini ifade eden Şi, iki ülkenin anlaşmazlıkları bir kenara koyarak, iş birliğine odaklanmaları gerektiğini kaydetti.

Çin Devlet Başkanı Şi, iki ülkenin Güney Çin Denizi konusunu düzgün bir şekilde ele almaya devam etmeleri halinde, ikili ilişkilerin de sağlam olacağını vurguladı.

Güney Çin Denizi'nde yasal bağlayıcılığı olan uluslararası "davranış kuralları"nın yakın bir tarihte benimsenmesinin önemine işaret eden Şi, böylece bölgenin istikrarının uzun dönemde muhafaza edileceğini belirtti.

- Duterte'den Çin'e övgü

Filipinler Devlet Başkanı Duterte de Devlet Başkanı Şi ile dostluğuna büyük değer verdiğini dile getirerek, Filipinler için Çin'in öneminin büyük olduğunu ifade etti.

Çin'in, Filipinler'in ekonomik gelişimine yardım etmeye devam etmesini ümit ettiğini kaydeden Duterte, Çin'in ülkesinin terörizm ve uyuşturucuyla mücadelede desteğine müteşekkir olduğunu vurguladı.

Duterte, Güney Çin Denizi'yle ilgili konunun iş birliğiyle çözülmesini arzu ettiğini belirterek, Filipinler'in Güney Çin Denizi'yle ilgili "davranış kuralları"nın yakın tarihte benimsenmesinden yana olduklarını kaydetti.

Daha sonra iki taraf arasında hükümetler arası ortak yürütme komitesinin ve doğal gaz ve petrol iş birliğine ilişkin bir çalışma grubunun kurulmasına karar verildiği açıklandı.

Duterte'nin Çin ziyaretinin 1 Eylül'e kadar devam etmesi bekleniyor.

- "Güney Çin Denizi" sorunu

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

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