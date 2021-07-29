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Filipinler Devlet Başkanı Duterte duyurdu! Aşı olmayana 'ev hapsi'

29.07.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmayan kişilerin evden çıkmasına izin verilmeyebileceğini belirtti.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte duyurdu! Aşı olmayana 'ev hapsi'

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, bir televizyona yaptığı açıklamada, aşı olmayanların evden çıkmasına izin verilmeyeceği yönünde bir kanun bulunmadığını ancak virüsün sokakta bulaşmasını engellemek için hazır olduklarını ifade etti.

"UMURUMDA DEĞİL, HER AN ÖLEBİLİRSİNİZ"

Aşı olmak istemeyenlere seslenen Duterte, "Pekala, umurumda değil, her an ölebilirsiniz." dedi.

HAPİSLE TEHDİT EMİŞTİ

Devlet Başkanı Duterte, daha öncede virüse karşı aşı olmayı reddeden kişileri hapse atmakla tehdit etmişti.

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Yaklaşık 110 milyon nüfusa sahip ülkede, yaklaşık 7 milyon kişi Kovid-19'a karşı tamamen aşılandı, 11 milyon kişi de ilk doz aşı oldu.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 566 bin 667 Kovid-19 vakası kaydedilirken virüs nedeniyle 27 bin 401 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Filipinler
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