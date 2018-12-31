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Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Gençken bir hizmetçiye cinsel tacizde bulundum

31.12.2018 14:42 | Son Güncelleme

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, gençken bir hizmetçiye cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Duterte, ülkesinde sert şekilde eleştirildi. Kadın hakları örgütü Gabriela, "makamına yakışmayan" Duterte'ye istifa etmesi çağrısında bulundu.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Gençken bir hizmetçiye cinsel tacizde bulundum

Rodrigo Duterte bir konuşmasında, bir rahibe günah çıkardığında, uyuduğu sırada bir hizmetçinin iç çamaşırın altına uzandığını anlattığını söyledi. Duterte "Battaniyeyi kaldırdım ve kilotunun içine dokunmaya çalıştım. Dokunuyordum. Sonra uyandı ve odadan ayrıldım" dedi.

Filipinler'de zengin ailelerin hizmetçi çalıştırması sık görülen bir durum. Birçok Filipinli kadın da Asya ve Ortadoğu ülkelerinde hizmetçilik yapıyor. Sözcüsü ise Duterte'nin anlattıklarını "uydurduğunu" ve hikayeye "eklemeler yaptığını" savundu.

""TECAVÜZ KÜLTÜRÜNÜ TEŞVİK EDİYOR"

Filipinler'deki insan hakları kuruluşları ise Duterte'nin açıklamalarını sert bir şekilde kınadı. Kadın hakları örgütü Gabriela, Duterte'nin sözlerinin "tecavüzü itiraf etmek" anlamına geldiğini belirtti.

Gabriela Genel Sekreteri Joms Salvador, "Tecavüz sadece cinsel organın kullanımıyla olmaz. Parmak kullanılmışsa da tecavüz sayılır" dedi. Asya-Pasifik'te Kadın Ticaretine Karşı Koalisyon adlı kuruluş da, Duterte'nin sözlerinin evlerde çalışan hizmetçileri tehlikeye attığını belirtti.

Kurumun Genel Müdürü Jean Enriquez "Tacizkâr hareketlerin övünç duyarak anlatma tecavüz kültürünü, bu vakada da ev çalışanlarına cinsel tacizi özendiriyor" diye konuştu. Duterte, çok sayıda kadının hizmetçi olarak çalıştığı ülkenin yoksul kesimlerinden destek alıyor.

"İSYANCI KADINLARI CİNSEL ORGANINDAN VURUN"

Rodrigo Duterte daha önce de kadınlar hakkındaki yorumları nedeniyle eleştiri almıştı. Duterte geçtiğimiz aylarda, ülke dışında çalışan Filipinli bir hizmetçi kadını canlı yayımlanan bir etkinlikte dudaklarından öptüğü için tepki toplamıştı.

Duterte ayrıca, Filipinli askerlere komünist isyancı kadınları cinsel organlarından vurmaları gerektiğini söylemişti.

TECAVÜZ SÖZLERİ SONRASI ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Rodrigo Duterte, 2 yıl önceki seçim kampanyasında yaptığı konuşmada 1989'da, o dönem belediye başkanlığını yaptığı Davao'da tecavüz edilip, öldürülen Avustralyalı bir kadın misyoner hakkında yaptığı açıklamalar yüzünden eleştiri almıştı.

Duterte "Tecavüze uğradığı için kızgındım. Bu işin bir tarafı. Ama çok güzeldi, belediye başkanı ilk sırayı almalıydı, yazık oldu" demişti.

Cumhurbaşkanlığı daha sonra Duterte'nin bu sözleri nedeniyle özür dilemişti.

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