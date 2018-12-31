Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Gençken bir hizmetçiye cinsel tacizde bulundum

Rodrigo Duterte bir konuşmasında, bir rahibe günah çıkardığında, uyuduğu sırada bir hizmetçinin iç çamaşırın altına uzandığını anlattığını söyledi. Duterte "Battaniyeyi kaldırdım ve kilotunun içine dokunmaya çalıştım. Dokunuyordum. Sonra uyandı ve odadan ayrıldım" dedi.

Filipinler'de zengin ailelerin hizmetçi çalıştırması sık görülen bir durum. Birçok Filipinli kadın da Asya ve Ortadoğu ülkelerinde hizmetçilik yapıyor. Sözcüsü ise Duterte'nin anlattıklarını "uydurduğunu" ve hikayeye "eklemeler yaptığını" savundu.

""TECAVÜZ KÜLTÜRÜNÜ TEŞVİK EDİYOR"



Filipinler'deki insan hakları kuruluşları ise Duterte'nin açıklamalarını sert bir şekilde kınadı. Kadın hakları örgütü Gabriela, Duterte'nin sözlerinin "tecavüzü itiraf etmek" anlamına geldiğini belirtti.

Gabriela Genel Sekreteri Joms Salvador, "Tecavüz sadece cinsel organın kullanımıyla olmaz. Parmak kullanılmışsa da tecavüz sayılır" dedi. Asya-Pasifik'te Kadın Ticaretine Karşı Koalisyon adlı kuruluş da, Duterte'nin sözlerinin evlerde çalışan hizmetçileri tehlikeye attığını belirtti.