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Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

24.04.2019 14:00 | Son Güncelleme

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, birkaç yıl önce yasa dışı olarak Manila limanına bırakılan 2.450 ton çöpünü geri almaması halinde Kanada'ya savaş açacakları tehdidinde bulundu.

Açık açık tehdit etti: Savaş açarız!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, birkaç yıl önce yasa dışı olarak Manila limanına bırakılan 2.450 ton çöpünü geri almaması halinde Kanada'ya savaş açacakları tehdidinde bulundu.

Duterte, "Biz çöplük müyüz? Önümüzdeki hafta Kanada'ya çöplerini geri alması için uyarı göndereceğim. Yoksa savaş ilan ederiz. Onları her halükarda alt edebiliriz. Gerekirse çöplerini kendi ellerimle Kanada'ya götürürüm" dedi.

CNN'in haberine göre, bir Kanada şirketi 2013-2014 yılları arasında Manila limanına "geri dönüşümlü" plastik adı altında toplam 113 konteyner çöp bıraktı.

Ancak Filipinli denetçiler, kargodan sorumlu şirketin gerekli izinlere sahip olmadığını belirterek çöpün yasa dışı olduğunu açıkladı.

Konteynerlerin bazıları hala limanda tutuluyor.

ZENGİN ÜLKELER ÇÖPLERİ İÇİN YERLER ARIYOR

Gelişmiş ülkeler, yıllardır çöplerini gelişmekte olan ülkelere gönderiyor.

Ancak geçen yıl başta Çin olmak üzere bazı Asya ülkelerinin "yabancı çöp" ithalatını yasaklaması nedeniyle zengin ülkeler için çöpler büyük bir sorun haline gelmeye başladı ve sevkiyat ithalatın hâlâ serbest olduğu ülkelere kaydı.

Filipinler, son birkaç yıldır Kanada'ya çöplerini geri alması çağrısında bulunuyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau bu çağrıya "Soruna bir çözüm bulmak için ciddi şekilde çalışıyoruz" diye karşılık vermişti.

Haziran 2016'da iktidara gelen Duterte, sürpriz çıkışlarıyla biliniyor.

Duterte bu ayın başlarında "Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı Thitu adasından uzak durmaması halinde intihar komandoları görevlendireceği" tehdidinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Manila Filipinler Kanada Duterte çöp savaş

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