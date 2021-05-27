Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Kitlesel etkinliklere katılanlar hapse atılacak

Kamuoyuna yönelik yaptığı sert çıkışlarla zaman zaman dünya gündeminde geniş yer bulan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, bu kez koronavirüs pandemisi tedbirlerine uymayanlara seslendi. Salgın nedeniyle yasaklanan toplu etkinliklere katılan herkesin hapse atılacağını duyuran Duderte, bir havuz partisi sonrası bildirilen küme enfeksiyonlarını işaret ederek, "Çoğunuz suç işliyorsunuz. Çünkü bir araya geldikten sonra, birlikte yüzdükten sonra Covid-19 kapacağınızı biliyorsunuz" ifadelerini kullandı. Tedbirlere uymayanların hükümetin salgınla mücadelesini görmezden geldiğini belirten Duderte, "Covid-19'a yakalanıp virüsü başka masum kişilere bulaştırmanız suç. Bu gerçekten bir suç" şeklinde konuştu.

"BENİ BU KONUYA EL ATMAYA ZORLUYORSUNUZ"

Covid-19 tehdidi karşısında kayıtsız kalanları vaka sayısını azaltmaya yardımcı olmak yerine virüsü yaymakla suçlayan Duderte, polisin kabalık toplantılara katılanları tutuklamasına olanak tanıyacak bir yasa bulacağını dile getirdi. Duderte, "Uygun bir yasa arayacağım. Çünkü beni bu konuya el atmaya ve kontrol etmeye zorluyorsunuz" diye konuştu.