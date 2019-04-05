Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den Çin'e gözdağı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Thitu Adası yakınında ocak-mart döneminde 275 civarında Çin teknesinin görülmesine ilişkin, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'nde tartışmalı adayla ilgili sınırları zorlaması halinde askerlerini bölgeye "intihar göreviyle" göndermekle tehdit etti.

CNN Philippines'in haberine göre, Duterte, en az 200 Çin teknesinin "Spratly" Takımadaları'nda Filipinliler'in Pag-asa olarak adlandırdığı Thitu Adası yakınında görülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Gelin dost olalım ancak Pag-asa Adası'na ve diğerlerine dokunmayın. Orada hamleler yaparsanız, bu farklı bir hikaye olur. (Böyle bir durum karşısında) Askerlerime 'intihar görevi için hazırlık yapmalarını' söyleyeceğim." dedi.

Sözlerinin bir uyarı değil, "dostlarına tavsiye" olduğunu dile getiren Duterte, "Rica etmeyeceğim ya da yalvarmayacağım. Sadece size, Pag-asa'dan uzak durmanızı çünkü orada askerlerimin olduğunu söylüyorum." ifadesini kullandı.

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, hafta başında yaptığı açıklamada, Thitu Adası yakınında ocak-mart döneminde 275 civarında Çin teknesinin görüldüğünü ve Dışişleri Bakanlığının bu durumu protesto ettiğini bildirmişti. Filipinli bir diplomat da Çin Büyükelçiliğine diplomatik nota verildiğini aktarmıştı.