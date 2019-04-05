HABER

Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den Çin'e gözdağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 14:29 | Son Güncelleme

Duterte, Çin'in, Filipinliler'in Pag-asa olarak adlandırdığı Thitu Adası'ndan uzak durmaması halinde bölgede askerlerine "intihar görevi" vereceği uyarısında bulundu - Ülkede kendisini eleştirenleri hedef alan Duterte, "devrimci savaş" ilan etme ve aleyhinde iş çevirenleri tutuklayacağı tehdidinde bulundu

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Thitu Adası yakınında ocak-mart döneminde 275 civarında Çin teknesinin görülmesine ilişkin, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'nde tartışmalı adayla ilgili sınırları zorlaması halinde askerlerini bölgeye "intihar göreviyle" göndermekle tehdit etti.

CNN Philippines'in haberine göre, Duterte, en az 200 Çin teknesinin "Spratly" Takımadaları'nda Filipinliler'in Pag-asa olarak adlandırdığı Thitu Adası yakınında görülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Gelin dost olalım ancak Pag-asa Adası'na ve diğerlerine dokunmayın. Orada hamleler yaparsanız, bu farklı bir hikaye olur. (Böyle bir durum karşısında) Askerlerime 'intihar görevi için hazırlık yapmalarını' söyleyeceğim." dedi.

Sözlerinin bir uyarı değil, "dostlarına tavsiye" olduğunu dile getiren Duterte, "Rica etmeyeceğim ya da yalvarmayacağım. Sadece size, Pag-asa'dan uzak durmanızı çünkü orada askerlerimin olduğunu söylüyorum." ifadesini kullandı.

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, hafta başında yaptığı açıklamada, Thitu Adası yakınında ocak-mart döneminde 275 civarında Çin teknesinin görüldüğünü ve Dışişleri Bakanlığının bu durumu protesto ettiğini bildirmişti. Filipinli bir diplomat da Çin Büyükelçiliğine diplomatik nota verildiğini aktarmıştı.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı dün, Güney Çin Denizi'nde tartışmalı bir ada yakınında Çin teknelerinin varlığının "yasa dışı" olduğunu savunmuştu.

- "Devrimci mücadele" uyarısı

Diğer yandan Duterte, kendisini eleştirenleri hedef alan konuşmasında, "devrimci savaş" ilan edeceği ve aleyhinde iş çevirenleri tutuklayacağı konusunda uyarıda bulundu.

Duterte, bir senatörün, devlet başkanı tarafından imzalanan hükümet sözleşmelerinin ve kredi anlaşmalarının gözden geçirilmesi gerektiğiyle ilgili yorumu üzerine "Suçluluk, uyuşturucu, isyan ve diğer konularla ilgili yeterince problemim var ama sınırlarımı zorlarsanız, ihzar müzekkeresinin askıya alındığını ilan edeceğim ve hepinizi tutuklayacağım." dedi.

Kendisini aşırı bir noktaya itmemeleri için tehditte bulunduğunu ifade eden Duterte, "Eğer benim için işi zorlaştırırsanız, görev süremin sonuna kadar devrimci bir mücadele ilan edeceğim. O zaman beni mazur görmek zorunda kalacaksınız." dedi.

- Güney Çin Denizi

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

PARTNER16 yıl sonra son noktayı koydular16 yıl sonra son noktayı koydular
İstanbul Havalimanı'nda son durum görüntülendiİstanbul Havalimanı'nda son durum görüntülendi
Türk Yıldızları 2019 gösteri takvimini açıkladıTürk Yıldızları 2019 gösteri takvimini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rodrigo Duterte

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK'dan İstanbul kararları!

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Karısını foseptik çukurunda buldu!

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

İçişleri Bakan Yardımcısı açıkladı: Aras Rezzan öldürüldü

Aras Rezzan öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.