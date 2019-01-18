Ayrıca bölge liderlerinden Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) lideri Hacı Murad İbrahim, Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) lideri Yusuf Jikiri, Filipinli bakanlar, bürokratlar, basın mensupları, bölge toplumsal ve sivil liderleri ile Moro halkı katıldı.

Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi (ARMM) Bölgesel Valilik Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen “Barış Kongresi” isimli programa, Başkan Duterte, Filipinler Kabine Sekreteri Karlo Alexei Nograles, İçişleri ve Yerel İdareler Bakanı Eduardo Ano, Ulusal Güvelik Danışmanı Hermogenes Esperon, Milli Savunma Bakanı Delfin Lorenzana ve Senatör Juan Miguel Zubiri katıldı.

COTABATO CITY (AA) - Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Filipinlerin güneyindeki Mindanao Adası'nda yaşayan Bangsamoro Müslümanlarını kapsamlı özerkliğe kavuşturacak ve 21 Ocak'ta yapılacak referanduma ilişkin olarak, "Sevgili Morolu erkek ve kız kardeşlerim geçmişin acılarını unutmamıza ve geleceğe ümitle bakmamıza izin verin. 'Evet' oyu kullanın.” dedi.

Duterte, burada yaptığı konuşmada, BOL'nin Moro'nun farklı kesimlerinin prensiplerini ve isteklerini bünyesinde barındırdığını kaydederek, "Bu yasa bizden öncekilerin gözyaşlarının, terlerinin ve kanlarının ürünüdür." dedi.

Yasanın bölgeye barış ve refah getireceğine inandığını vurgulayan Duterte, yasanın, bölge halkının on yıllardır süren acılarını dindireceğini ve sorunların üzerine gidebilme fırsatı vereceğini dile getirdi.

- "Evet" oyu çağrısı

Duterte, “Mindanaolu Morolara karşı yapılmış tarihi adaletsizlikleri düzeltmek üzere referandumu bir barış yolu olarak kullanmamıza izin verin. Sevgili Morolu erkek ve kız kardeşlerim geçmişin acılarını unutmamıza ve geleceğe ümitle bakmamıza izin verin. ‘Evet’ oyu kullanın.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında “Allahuekber” ifadesini kullanan Başkan Duterte, “Referandum geçmezse bir daha buraya gelmem.” dedi.

- "Bu fırsatı değerlendirmezsek bir daha göremeyebiliriz"

MİKC lideri İbrahim ise konuşmasında “hayır” oyu vereceklere seslenerek, "Evet oyu vererek yasanın gerçekleşmesine şans vermeleri çağrısı yapıyorum. Bu şans bir kez gelir. Bu fırsatı değerlendirmezsek bir daha göremeyebiliriz.” diye konuştu.