Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den Morolu Misuari'ye izin

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte, görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında devam eden soruşturmalara rağmen Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) kurucu lideri Nur Misuari'nin Filipinler'den ayrılmasına izin verdiği belirtildi.

Filipinler devlet medya şirketi ABS CBN'in haberine göre Misuari, bazı toplantılara katılmak ve ziyaretler gerçekleştirmek için Duterte'den izin talep etti.

Duterte, hakkında yürütülen soruşturma dolayısıyla ülke dışına çıkma yasağı bulunan Misuari'ye izin verdi.

Liderliğini sürdürdüğü Partido Demokratiko Pilipino–Lakas ng Bayan (PDP-Laban) partisinin Bangued şehrindeki seçim toplantısında konuşan Duterte, döneceğinden emin olduğu için Misuari'ye izin verdiğini söyledi.

Duterte, Misuari'nin yurt dışında bazı toplantılara katılmak için izin istediğini belirterek, "Misuari bir firari değil, o bir devrimci. Bu adam hep geri gelecektir. Başka bir toprağa gömülmek bu adamın şahsına hakarettir." ifadesini kullandı.

Polis ve askeriyeye Misuari'ye kolaylık sağlanmasına ilişkin gerekli talimatı verdiğini belirten Duterte, Misuari'nin geri döneceğine inandığını söyledi.

MUKC lideri Misuari'nin 2001'de Filipinler'in güneyindeki Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi (ARMM) Valisi görevini sürdürürken yaklaşık 14 milyon dolar değerinde eğitim materyallerinin satın alınması esnasında görevi kötü kullanmakla suçlanıyor.

Misuari'nin 20 Mart'a kadar Filipinler'e geri dönmesi bekleniyor.

