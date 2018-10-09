Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin kanser olduğu iddiası

MANILA (AA) - Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, bazı sağlık kontrollerinden geçtiğini ve kanser olup olmadığını öğrenmek için testlerin sonucunu beklediğini belirtti.
Duterte, Manila'da Filipinler Askeri Akademisi mezunları ve üst düzey güvenlik yetkililerinin katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, üç hafta önce endoskopi ve kolonoskopi yaptırdığını ancak doktorların bu hafta testleri yeniden yaptırmasını istediğini belirtti.
Kanser olma ihtimali olduğunu söyleyen 73 yaşındaki Duterte, "Fiziksel olarak nerede olduğumu bilmiyorum ama bunu beklemek zorundayım. Eğer kanser çıkarsa bunu size söyleyeceğim." dedi.
Kronik reflü hastalığı sonucu ortaya çıkan rahatsızlıkları bulunduğunu vurgulayan Duterte, geçirdiği bir motosiklet kazası ve içki alışkanlığının sonucu bazı rahatsızlıklarının sürdüğünü söyledi.
Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque, dün basına verdiği demeçte, Duterte'nin iyi olduğunu ancak ciddi bir rahatsızlığı çıkarsa yasa gereği bu durumdan kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtmişti.
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