Filipinler ile Kanada arasındaki çöp krizi

Kanada'dan Filipinler'e 2013-2014 yıllarında gemiyle gönderilen konteynerlerde geri dönüşüme uygun plastik yerine binlerce ton evsel atık olduğu ortaya çıkmıştı.

Duterte'nin konuya ilişkin tutumunun kati olduğunu vurgulayan Panelo, "Bağımsız bir ulus olarak Filipinler, diğer yabancı ülkeler tarafından çöp kutusu olarak görülmemelidir." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, basına yaptığı açıklamada, Duterte'nin, yetkililere, çöpün Kanada'ya taşınması için özel bir nakliyat şirketi aramaları talimatını verdiğini belirtti.

MANİLA (AA) - Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, Kanada'nın 2013-2014 yıllarında Filipinler'e yasa dışı şekilde, konteynerlerle gönderdiği çöpün bir an önce geri gönderilmesi için harekete geçtiği bildirildi.

Duterte, geçen ay konuyla ilgili "Kanada'ya yelken açıp çöplerini oraya atacağı"nı söylemiş ve bu ülkeye savaş açabileceği tehdidinde bulunmuştu.

- Filipinler, Kanada'daki büyükelçisi ve konsoloslarını ülkeye geri çağırmıştı

Filipinler'in 2014'de gemiyle ülkeye getirilen çöpün geri alınması için Kanada'ya tanıdığı sürenin 15 Mayıs'ta dolması üzerine, Filipinler'in Ottawa Büyükelçisi geri çağrılmıştı.

Filipinler Dışişleri Bakanı Teddy Locsin Jr, Kanada'daki büyükelçinin ve konsolosların geri çağrıldığını belirterek "Kanada, bu konuda tanınan son süreyi kaçırdı. Çöp oraya götürülene kadar Kanada'da diplomatik varlığımız azaltılmış biçimde sürecek." demişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkesinin konuyla ilgili Filipinli yetkililerle sıkı bir çalışma içinde olduğunu ve kısa sürede bir çözüme ulaşmayı umduğunu söylemiş ancak bir zaman dilimi belirtmemişti.

