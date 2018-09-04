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Filipinler İsrail'den silah almaya hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 16:23 | Son Güncelleme

Filipinler İsrail'den silah almaya hazırlanıyor

KUDÜS (AA) – Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte İsrail'in silah alıcılarına "kısıtlama getirmediğini" belirterek ülkesindeki askeri yetkililere Tel Aviv'den silah satın almaları talimatı verdiğini söyledi.

İsrail'e 4 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiren Duterte, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Batı Kudüs'teki ofisinde bir araya geldi.

İsrail'in "Maariv" gazetesinin haberine göre Duterte, İsrail Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği görüşmede, "ülkesindeki askeri yetkililere sadece İsrail'den silah satın almaları talimatı verdiğini, çünkü İsrail'in alıcılara kısıtlama getirmediğini söylediği" aktarıldı.

Haberde ayrıca Rivlin'in de görüşmede "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler güçlü. Halkımızı terörizmden korumak için çalışıyoruz ve işbirliğimizin güçlendirilmesini umuyoruz." dediği belirtildi.

Öte yandan İsrail devlet radyosu Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin dün Savunma Bakanı Avigdor Liberman ile "Filipinler'in İsrail'den silah alma ve iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirme olasılığı hakkında görüşmeler yaptığını" açıkladı.

Haberde taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü kaydedilirken, herhangi bir silah anlaşmasının yapılıp yapılmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

- İsrailliler Duterte'yi protesto etti

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'in Duterte'yi kabul ettiği Batı Kudüs'teki ofisi önünde toplanan onlarca İsrailli, Filipinler Devlet Başkanı'nı protesto etti.

İsrailli göstericiler, taşıdıkları döviz ve attıkları sloganlarla daha önce yaptığı açıklamayla "Adolf Hitler'e benzetilmekten memnun olduğunu" belirten Duterte'ye tepki gösterdi.

Resmi ziyaret için pazar akşamı İsrail'e gelen Filipinler Devlet Başkanı Duterte, çarşamba günü sona erecek olan 4 günlük ziyareti kapsamında dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.

Duterte, bugün de İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile bir araya gelmeden önce, Batı Kudüs'te bulunan "Yad Vaşem" soykırım müzesini ziyaret etti.

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Batı Kudüs Filipinler israil reuven rivlin Rodrigo Duterte

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