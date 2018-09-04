Filipinler İsrail'den silah almaya hazırlanıyor

KUDÜS (AA) – Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte İsrail'in silah alıcılarına "kısıtlama getirmediğini" belirterek ülkesindeki askeri yetkililere Tel Aviv'den silah satın almaları talimatı verdiğini söyledi.

İsrail'e 4 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiren Duterte, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Batı Kudüs'teki ofisinde bir araya geldi.

İsrail'in "Maariv" gazetesinin haberine göre Duterte, İsrail Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği görüşmede, "ülkesindeki askeri yetkililere sadece İsrail'den silah satın almaları talimatı verdiğini, çünkü İsrail'in alıcılara kısıtlama getirmediğini söylediği" aktarıldı.

Haberde ayrıca Rivlin'in de görüşmede "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler güçlü. Halkımızı terörizmden korumak için çalışıyoruz ve işbirliğimizin güçlendirilmesini umuyoruz." dediği belirtildi.

Öte yandan İsrail devlet radyosu Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin dün Savunma Bakanı Avigdor Liberman ile "Filipinler'in İsrail'den silah alma ve iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirme olasılığı hakkında görüşmeler yaptığını" açıkladı.