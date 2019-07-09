Milyonlarca dolar değerinde kıyıya vuruyor...

Son olarak Pazar günü Quezon eyaletinde deniz kenarında piknik yapan bir aile 7 kokain paketi buldu.

Mayıs ayında da balıkçılar piyasa değeri 4 milyon dolar olduğu belirtilen toplam 39 paket uyuşturucu bulmuştu. Polis yetkililerine göre kokain, talebin yoğun olduğu Avustralya'ya gönderilecekti.

Şubat ayında ise bir hafta içinde 4 eyalette kıyılara toplam 9 milyon dolarlık kokain paketi vurdu.



BİR PAKET KOKAİN GETİRENE BİR PAKET PİRİNÇ

Surigao del Norte eyaletinde polis halkı ihbarda bulunmaya özendirmek için bir paket kokain getirene bir çuval pirinç vermeye başladı. Ülkede bir kilo pirincin fiyatı yaklaşık 3,5 lira.

ABD merkezli Politika Araştırmaları Enstitüsü'nden uyuşturucuyla mücadele uzmanı Sanho Tree, kokainlerin kıyıya vurmasının birkaç nedeni olabileceğini söylüyor.

Birinci neden uyuşturucu kaçakçılarının yakalanma riskine karşı delilleri yok etmek için uyuşturucuları denize atması. Dalgalar, bu kokainleri kıyıya sürüklüyor.

Tree'ye göre kokainler bazen de uyuşturucu kaçakçıları arasında el değiştirirken suya düşüyor.