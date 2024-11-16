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Filipinler Man-Yi tayfunun kıskacında! 650 bin kişi tahliye edildi, dalga boyu 14 metreyi buldu

16.11.2024 21:32
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Filipinler Man-Yi fırtınasının yıkıcı etkileriyle mücadele ediliyor. 650 bin kişinin tahliye edildiği fırtınada dalga boyları 14 metreye kadar yükseldi.

Filipinler Man-Yi tayfunun kıskacında! 650 bin kişi tahliye edildi, dalga boyu 14 metreyi buldu

Filipinler Meteoroloji Bürosu (PAGASA), Man-Yi'nin yerel saatle 21.40'ta Catanduanes Adası'nın doğusunda karaya çıktığını bildirdi. 650 bin kişinin tahliye edildiği fırtına için ülke teyakkuza geçmiş durumda.

650 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

PAGASA, Süper Tayfun Man-Yi'nin ülkenin kuzeyine "aşırı yağış" getireceğine işaret ederek, sel ve toprak kayması uyarısı yaptı.

Saatteki hızının 270 kilometreye ulaşması beklenen tayfun nedeniyle bölgede 650 bin kişi geçici barınaklara yerleştirildi.

Tayfun hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Yetkililer, çok sayıda uçuşun iptal edildiğini belirtti.

DALGALAR 14 METREYE ÇIKTI

PAGASA, Catanduanes Adası'nda dalga yüksekliğinin 14 metreye kadar çıktığını ifade ederek, başkent Manila dahil bölgedeki yerleşim yerlerinin 48 metre yüksekliğinde dalgalara maruz kalabileceği uyarısında bulundu.

Sivil Savunma Ofisi İcra Direktörü Ariel Nepomuceno da yaptığı açıklamada, "Toprak kayması, eğilimli bölgelerde yaşayanlar için şimdi daha tehlikeli çünkü zemin, tayfunlar nedeniyle doygun hale geldi." dedi.

Man-Yi Tayfunu, ülkede son 1 ayda görülen 6. tayfun olurken önceki tayfunlar nedeniyle en az 160 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler Fırtına
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