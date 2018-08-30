Filipinler savaş gemisi Güney Çin Denizi'nde karaya oturdu

Filipinler donanmasına ait bir savaş gemisi Güney Çin Denizi'nde karaya oturdu.
Donanma Sözcüsü Noel Detoyato, savaş gemisinin tartışmalı sularda bulunan bir adada kıyıya doğru sürüklenerek karaya oturduğunu açıkladı.
Geminin tekrar suya döndürülmesi ve tartışmalı sulardan çıkarılması için ekiplerin seferber edildiği kaydedildi.
İçinde 100'den fazla mürettebatı bulunan geminin, ABD'den satın alınan 3 savaş gemisinden biri olduğu belirtildi.
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