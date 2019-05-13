HABER

Filipinler seçime gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2019 12:21 | Son Güncelleme

Filipinler halkı, senatör, milletvekilleri ve yerel idarecileri seçeceği ara seçimler için sandık başına gitti.

Filipinler halkı, senatör, milletvekilleri ve yerel idarecileri seçeceği ara seçimler için sandık başına gitti. Seçim sonuçları iktidarın lehine sonuçlanırsa, yeniden idam cezası getirilebilir.
Filipinler’de başlayan genel seçimlerle birlikte Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 3 yıllık görevinin ardından halkın nabzını ölçme imkânı bulacak. Senato, Meclis ve mahalli idareleri kapsayan seçimde, toplam 7 bin adada yaşayan 61 milyon seçmen oy kullanıyor. İktidar partisi Hugpong sa Tawong Lungsod, seçim sonucunda Senato’da çoğunluğu sağlarsa idam cezasını geri getirmeyi amaçlıyor.

Duterte ailesi siyasi arenada yayılıyor
Devlet Başkanı Duterte’nin çocukları da bazı bölgelerden aday oldu. Başkanın kızı Sara Duterte, Davao Belediye Başkanlığı için tekrar aday oldu. Oğlu Sebastian Duerte ise Davao şehri Belediye Başkanı Yardımcılığı için adaylığını sundu. En büyük oğlu Saolo ise Temsilciler Meclisine girmek için aday oldu.

PARTNEREl ele geldilerEl ele geldiler
HDP'li Osman Baydemir'e 6 yıl hapis istemiHDP'li Osman Baydemir'e 6 yıl hapis istemi
İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Diğer Haberler
HDP'li Osman Baydemir'e 6 yıl hapis istemi

HDP'li Osman Baydemir'e 6 yıl hapis istemi

Süleyman Soylu: Bugün İstanbul'u veren, hukuksuzlukla beraber yarın Türkiye'yi verir

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan 'olağan şüpheli' çıkışı!

Altun'dan 'olağan şüpheli' çıkışı! Çok sert teki gösterdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a çağrı

Türkiye'den Yunanistan'a çağrı

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.