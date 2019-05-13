HABER

Filipinler seçiminde Moro lideri Hacı Murat oy kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 15:20 | Son Güncelleme

Filipinler seçiminde Moro lideri Hacı Murat oy kullandı

Filipinler'de Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin Başbakanı Hacı Murat İbrahim, ülke genelinde düzenlenen seçimlerde ilk kez oy kullandı.

Ülkenin ulusal basınında çıkan haberlere göre, Bangsamoro Özerk Bölgesi Başbakanı ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi lideri Hacı Murat İbrahim, Mindanao Adası'nın Sultan Kudarat şehrindeki Simuay Junction Merkez İlkokulu'nda sandık başına gitti.

İbrahim, federal parlamentonun büyük bölümü ile yerel yönetimlerin belirleneceği ülke genelindeki bir seçimde ilk defa oy kullandı.

Sandık başında değerlendirmede bulunan İbrahim, oy verme sürecinde Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte'nin ülkeye katkı sağlayanların seçilmesi konusundaki yönergelerinin önemli faktör oluşturduğunu söyledi.

Ülkede federal parlamentonun üst kanadı Senatodaki 24 sandalyenin 12'sinin yanı sıra alt kanadı Temsilciler Meclisinin tümü, 81 eyaletin valileri, şehir ve ilçe belediye başkanları ile yerel parlamento üyeleri belirlenecek.

Toplam 18 bin koltuk için 43 bin 500 adayın yarıştığı seçimlerde 62 milyon kayıtlı seçmen oy kullanıyor.

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
Ağır yaralı köpekten binlerce kurt çıktıAğır yaralı köpekten binlerce kurt çıktı
Başakşehir’de fırın denetimiBaşakşehir’de fırın denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BARMM federal ve yerel seçimler Filipinler Hacı Murat İbrahim milf Moro

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmanlı Sarayı'nın sim sırması ABD yolunda

İşte ABD'lilerin yeni gözdesi! Türkiye'de yapıldı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Elazığ'da şehit asker için tören

Elazığ'da şehit asker için tören

Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik'in yargılandığı davada karar

Yusuf Nazik hakkında karar!

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.