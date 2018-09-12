Filipinler yılın en güçlü tayfununa hazırlanıyor

MANİLA (AA) - Filipinler, hafta sonu ülkenin kuzeyinde Cagayan bölgesini vurması beklenen yılın en güçlü tayfunu Mangkhut için hazırlık yapıyor.

Hava tahmini uzmanları, Pasifik'te bin 190 kilometre açıkta, saatte 205 kilometre rüzgar hızıyla Filipinler'in kuzeyine ilerleyen Mangkhut Tayfunu'nun cumartesi günü Cagayan'ı vurmaya başlayabileceğini belirtiyor.

Mangkhut'un karaya inmeden önce rüzgar hızının, süper tayfun kategorisine yaklaşarak saatte 220 kilometreyi bulabileceği öngörülüyor.

Cagayan Valisi Manuel Mamba, yaklaşan tayfun nedeniyle yarın sahil kesimlerinde ve ada köylerinde tahliye işlemlerinin başlayacağını, okul ve iş yerlerinin kapatılacağını söyledi.

Tayfunun, pazar günü Filipinler'den ayrılarak Çin'in güneyine doğru ilerlemesi bekleniyor.

Filipinler'de 2013 yılında iç kesimlerde görülen Haiyan Tayfunu, 7 bin 300'den fazla kişinin ölümüne yol açmış, tayfun nedeniyle 5 milyonun üzerinde kişi yerlerinden olmuştu.

