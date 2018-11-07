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Filipinler'de 2 yılda 34 hukukçu öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 23:01 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin politikalarına karşı olduğu bilinen bir avukat, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi - Duterte'nin göreve geldiği 2016'dan bu yana ülkede toplam 34 hukukçu öldürüldü

Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin göreve başladığı süreden bu yana 34 hukukçu uğradığı saldırılarda öldü.

Yerel basındaki haberlere göre, Duterte'nin politikasına karşı çıkan avukat Benjamin Ramos, Kabankalan kentindeki ofisinden çıkarken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Filipinli Avukatlar Birliği'nin de kurucusu olan Ramos'un vücuduna 3 kurşunun isabet ettiği belirtildi.

Ramos'un, Duterte'nin izlediği uyuşturucu ile mücadele politikasında, hayatını kaybedenlerin ailelerine de yardım ettiği biliniyor.

- Duterte döneminde 34 hukukçu öldürüldü

Duterte'nin göreve başladığı 2016 yılından bu yana 3 hakim ve 7 savcının da aralarında olduğu 34 hukukçu uğradığı saldırılarda hayatını kaybetti.

Ülkede 29 Eylül'de uyuşturucu suçlarıyla ilgili davaları üstlenen bir avukat, silahlı saldırıya uğramış ve yaralı kurtulmuştu.

24 Eylül'de de bir başka avukat, Davao City'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

- Uyuşturucu ile mücadele

Hükümet raporlarına göre 1 Temmuz 2016'dan bu yana uyuşturucu ile mücadele kapsamında Filipinler polisi ve ordu güçleri, 108 binden fazla operasyon düzenledi.

Operasyonlarda şu ana kadar yaklaşık 4 bin 948 şüpheli öldürülürken, 80'den fazla güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Ayrıca, uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla aynı dönemde 500'den fazlası kamu görevlisi olmak üzere, 152 bini aşkın kişi tutuklandı.

Devlet başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerek görüldüğünde şüphelilerin dahi vurulabileceğini açıklamıştı. Filipinli ve uluslararası insan hakları örgütleri, Duterte hükümetini bu nedenle sert dille eleştirerek yönetimin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Başkanı Rodrigo Duterte Filipinler uyuşturucu

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