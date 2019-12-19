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Filipinler'de 2009'daki katliamın sanıklarına ömür boyu hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 14:15 | Son Güncelleme

Maguindanao vilayetinde siyasi egemenlik ve özel askeri güç kuran Ampatuan ailesinin 5 bireyi 32'si gazeteci 57 kişinin öldürüldüğü saldırıdan sorumlu tutuldu

MANILA (AA) - Filipinler'de mahkeme, 2009'da ülkenin güneyindeki Maguindanao vilayetinde 57 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı düzenledikleri gerekçesiyle yargılanan sanıklardan beşini ömür boyu hapse mahkum etti.

Yargıç Jocelyn Solis-Reyes'in başkanlığını yaptığı bölge mahkemesi, Mindanao adasındaki Maguindanao vilayetinde siyasi egemenlik ve özel askeri güç kuran Ampatuan ailesinin yargılanan bazı bireylerini, Kasım 2009'da bir seçim konvoyuna saldırarak 57 kişi öldürmekten sorumlu tuttu.

Mahkeme, aralarında 32 basın mensubunun da bulunduğu 57 kişinin ölümünden suçlu bulduğu ailenin lideri Andal Ampatuan Jr. dahil 5 kişiyi ömür boyu hapse mahkum ederken, kurbanların ailelerine de tazminat ödemelerini kararlaştırdı.

Katliamı aile liderlerinin emriyle yapmakla suçlanan kişiler ise 6-10 yıl hapis cezalarına çarptırıldı.

Yargılanan 101 sanık arasında bulunan bazı aile üyeleri ile polis memurları ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Katliamla ilgili suçlanan yaklaşık 80 kişi ise firari durumda bulunuyor.

- Ampatuan'a siyasi rakip olan aile katledilmişti

Ampatuan aşiretinin lideri Andal Ampatuan Jr. ve 100'den fazla silahlı adamı, 23 Kasım 2009'da Maguindanao vilayetinde, seçimlerde aday olan İsmail Magudadatu'nun ailesi ile gazetecilerin yer aldığı konvoya ateş açmıştı.

Olayda 32'si basın mensubu, 57 kişi yaşamını yitirmişti. Ölenlerin cesetleri, toplu bir mezarda bulunmuştu.

Katliamdan sonra bölgede olağanüstü hal ilan edilmişti.

Ampatuan aşiretine bağlı paramiliter güçler, devlet için koruculuk da yapıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Ampatuan Filipinler

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