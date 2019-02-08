Filipinler'de 6.0 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güneyindeki Mindanao adasında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malezya Meteoroloji Biriminden yapılan açıklamaya göre, ülkenin Mindanao adasına bağlı Surigao kentinin 146 kilometre doğu taraflarında sarsıntı hissedildi.

Depremin şiddeti 6.0 olarak belirlenirken, herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Depremin yakın ülkelerden Malezya'ya herhangi bir tsunami tehlikesi yaratmadığı açıklandı.

