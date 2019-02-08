Filipinler’de 6.1 şiddetinde deprem

Filipinler’in doğusunda 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Filipinler’in doğusunda meydana gelen depremin şiddetini 6.1 olarak açıkladı. Depremin 80 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı. Kısa süren deprem hasara yol açmadı.
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