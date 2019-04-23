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Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 09:40 | Son Güncelleme

Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS), merkez üssü Filipinler'in doğusundaki Samar Adası'nın batısı olan 6,3 büyüklüğünde deprem kaydedildiği açıklandı.

İlk belirlemelere göre, depremin Tutubigan şehrinin 13 kilometre doğusunda, yerin 70 kilometre altında oluştuğu belirtildi.

Depremin can kaybına veya maddi hasara yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

Filipinler'de dün de başkent Manila'nın 100 kilometre kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde bir alışveriş merkezi çökmüş, havalanı dahil çok sayıda binada hasar oluşmuştu.

Depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'de, 15 Ekim 2013'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi hayatını kaybetmişti.

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) deprem Filipinler Samar Adası Tutubigan

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