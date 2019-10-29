HABER

Filipinler’de 6.6 büyüklüğünde deprem

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 12:08 | Son Güncelleme

Filipinler’in Davao şehrinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler’in Davao şehrinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde en az 2 kişi hayatını kaybetti.
Filipinler’in güneyindeki Mindanao Adası’nda yer alan Davao şehrinde 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, büyük maddi hasar meydana geldiği açıklandı. Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü, depremin yerel saatle sabah 09.04’te meydana geldiğini açıkladı. Deprem sonucu çöken binanın altına kalan 66 yaşındaki bir kişi ile 15 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Yerin 50 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Davao’nun 100 kilometre güneyindeki Kisante bölgesi olarak belirlendi. Büyük korku yaşayan bölge sakinleri sokaklara döküldü. Adada yaşayan bir dükkan sahibi deprem anında çok korktuklarını belirterek “Deprem çok güçlüydü” ifadelerini kullandı.

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
Mersin’de FETÖ'ye 14 tutuklamaMersin’de FETÖ'ye 14 tutuklama
Suriye'deki Polis Özel Harekat'tan 29 Ekim mesajıSuriye'deki Polis Özel Harekat'tan 29 Ekim mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

HDP'li belediyeye kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

Bursa'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

İstanbul'da silah sesleri! Çok sayıda ekip alarma geçti!

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

Adalet Bakanlığı'ndan 'Mazlum Kobani' talepnamesi

'Mazlum Kobani' için harekete geçildi

HDP önündeki eylemde 56'ncı gün

Annenin feryadı: Vicdansızlar

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.