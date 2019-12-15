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Filipinler’de 6.8 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 11:01 | Son Güncelleme

Filipinler’in Davao kentinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Filipinler’de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Filipinler’de 6.8 büyüklüğünde deprem

Filipinler’in Davao kentinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Filipinler’de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Mindanao adasında bulunan Davao kentinin 61 kilometre güneybatısı olduğu ve yerin 28.2 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi depremin tsunami tehdidi oluşturmadığını açıklarken, deprem nedeniyle can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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