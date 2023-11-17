Filipinler'de 6.8 büyüklüğünde deprem kamerada

Filipinler'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem anları kameralara yansıdı. İnşaat halindeki bir binadan sarsıntıyla birlikte parçalar düşerken, hasar meydana gelen bir alışveriş merkezinde ise büyük panik yaşandı.