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Filipinler'de 6.8 büyüklüğünde deprem kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

30 dakika önce

Filipinler'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem anları kameralara yansıdı. İnşaat halindeki bir binadan sarsıntıyla birlikte parçalar düşerken, hasar meydana gelen bir alışveriş merkezinde ise büyük panik yaşandı.

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