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Filipinler’de 6,9 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 07:49 | Son Güncelleme

Filipinler’de 6,9 büyüklüğünde deprem

PEKİN (AA) - Filipinler’in güneyinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Filipinler’in güneyindeki Mindanao adasının Davao kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem bölgesinde ölü ve yaralı olduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD’nin Pasifik Tsunami Merkezi de deprem bölgesinin 300 kilometre çevresinde tehlikeli tsunami dalgalarının olabileceği uyarısında bulundu.

Depreme dair ilk görüntüler sosyal medyadan paylaşılmaya başlandı.

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