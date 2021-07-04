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Filipinler'de 92 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü

04.07.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filipinler'de çoğu asker 92 kişiyi taşıyan askeri nakliye uçağı düştü. Olaydan 40 kişi sağ kurtulduğu ve yakındaki bir askeri hastaneye götürüldüğü bildiriliyor.

Filipinler'de 92 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü

Filipinler'de çoğu asker 92 kişiyi taşıyan askeri nakliye uçağı düştü.

Olaydan 40 kişi sağ kurtulduğu ve yakındaki bir askeri hastaneye götürüldüğü bildiriliyor.

Jolo adasındaki olay yerinde 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, C130 Hercules tipi uçağın pisti pas geçtiğinde Jolo Havalimanı'na inmeye çalıştığını söyledi.

Enkazdan alevler ve dumanların yükseldiği görüldü.

Resmi haber ajansı, yakında birkaç binanın bulunduğu ormanlık bir alanda yanan enkazın fotoğraflarını yayınladı.

https://twitter.com/pnagovph/status/1411559150711197699

Jolo kasabasına birkaç kilometre uzaklıkta yerel saatle 11:30'da düşen uçak, güneydeki Mindanao adasındaki Cagayan de Oro'dan asker taşıyordu.

Genelkurmay Başkanı Cirilito Sobejana gazetecilere verdiği demeçte, "Pisti kaçırdı, yeniden havalanmaya çalıştı ama başaramadı" dedi.

Askerler, Ebu Seyyaf grubu gibi İslamcı militanlarla mücadele etmek için ordunun Filipinler'in güneyindeki artan varlığının bir parçasıydı.

Yetkililer, uçağın saldırıya uğradığına dair bir işaret bulunmadığını ve kurtarma operasyonu tamamlandıktan sonra olayın nedenine ilişkin soruşturmanın başlayacağını söyledi.

Fransız haber ajansı AFP, uçaktakilerin çoğunun temel askeri eğitimini henüz yeni tamamladığını bildirdi.

Harita

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