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Filipinler’de altı aylık seçim döneminde 20 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 11:59 | Son Güncelleme

Filipinler’de seçim döneminin başladığı 13 Ocak’tan bugüne kadar yapılan saldırılarda aralarında adaylar ve destekçilerin de bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler’de seçim döneminin başladığı 13 Ocak’tan bugüne kadar yapılan saldırılarda aralarında adaylar ve destekçilerin de bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti. Seçim sürecinin resmi olarak 12 Haziran’da biteceği duyuruldu.
Filipinler polisi, yarın yapılacak ara seçimler için güvenlik tedbirlerini artırdı. Yarınki seçimler nedeniyle ülkede bugün içki yasağı uygulanırken, oyların güvenliği için on binlerce polis ve askerin görevlendirildiği kaydedildi. Oy çalma ve hile iddialarının olduğu ülkede seçimlere şiddet gölgesi de düştü. Polis, seçim sürecinin başladığı 13 Ocak’tan bu yana adaylar ve destekçileri dahil seçimle ilgili 29’u silahlı saldırı olmak üzere toplam 43 olay çıktığını ve 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Filipinler Emniyet Genel Müdürü Guillermo Eleazar, oy satma ve satın almaya karşı başlatılan operasyonlarda yalnızca başkent Manila’da 86 kişi olmak üzere ülke genelinde 149 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Adaylar yarın yapılacak ara seçimlerde belediyeler ve Senatodaki 18 bin koltuk için yarışacak. Asıl yarış 74 yaşındaki Filipin liderinin son kalesi olarak görülen Senatodaki 24 sandalyenin 13’ü için yaşanırken, Filipinliler aynı zamanda Temsilciler Meclisinde halen çoğunluğu Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin taraftarlarının oluşturduğu 250 koltuk için oy verecek.
Pulse Asya Araştırma firması ise, yapılan kamuoyu yoklamasına göre Senatodaki 13 koltuktan 11’ini Başkan Duterto’nun onayladığı adayların alacağı tahminini ortaya koydu. Muhalefetin Senatoda yalnızca 1 koltuk alabileceği iddia edildi.

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