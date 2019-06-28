Filipinler'de askeri kampa saldırı: 5 ölü, 9 yaralı

MANILA (AA) - Filipinler'in güneyindeki Sulu eyaletinde, askeri kampa düzenlenen terör saldırısında 3'ü asker 5 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ordu yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Sulu eyaletinde, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı Ebu Seyyaf örgütü militanlarınca düzenlendiği sanılan saldırı gerçekleştirildi.

Yeni ordu birliklerinin kampa gelişinin hemen ardından, iki intihar eylemcisi tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülen terör saldırısında 3'ü asker 5 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Tümgeneral Cirilito Sobejana, Sulu'daki istikrar ve kalkınmayı engelleyen terörist grupları yok etmek için çabalarını artıracaklarını, bütün hareketlerin kanunlara uygun şekilde devam edeceğini belirtti.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.

Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

