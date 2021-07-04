HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Filipinler’de Askeri Uçak Düştü

Filipinler’de Askeri Uçak Düştü

04.07.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filipinler’de içinde onlarca askerin bulunduğu uçak Jolo kasabası yakınlarında düştü. İlk belirlemelere göre 29 kişi hayatını kaybetti, bununla birlikte onlarca kişi de kurtarıldı

Filipinler’de Askeri Uçak Düştü

Filipinler’de içinde onlarca askerin bulunduğu uçak Jolo kasabası yakınlarında düştü. 29 kişi hayatını kaybetti, bununla birlikte onlarca kişi de kurtarıldı.

Uçakta çoğu asker 90’dan fazla kişi bulunuyordu.

Askeri yetkililer 51 kişinin kurtarıldığını, 17 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Uçak yerleşim yeri yakınında bir alana düştü.

Uçağın Amerikan yapımı Lockheed C130 Hercules olduğu belirtildi.

Daha önce Amerikan Hava Kuvvetleri’nde kullanılan uçak Filipinler’e Ocak ayında iki ülke arasındaki savunma işbirliği çerçevesinde teslim edilmişti.

Uçağın ilk uçuşunu 1988’de gerçekleştirdiği kaydedildi.

Yetkililer görünürde uçağın pisti kaçırdığını ve yeniden güç toplamaya çalışırken bunu başaramadığını belirtiyor.

Yetkililer uçağa saldırı olduğuna dair bir işaretin olmadığını da kaydediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Mükemmel' seçildi! İşte Türkiye'nin en güzel denizli ili'Mükemmel' seçildi! İşte Türkiye'nin en güzel denizli ili
PARTNERİlayda tatilde! Fotoğraflarına beğeni yağdıİlayda tatilde! Fotoğraflarına beğeni yağdı
Dark Web'e düştü! Hesaplar kapatıldıDark Web'e düştü! Hesaplar kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dehşete düşüren olay! Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi

Dehşete düşüren olay! Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Nefise Karatay'dan yatak pozu! Sosyal medyayı salladı

Nefise Karatay'dan yatak pozu! Sosyal medyayı salladı

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine sert tepki! Veto ettiler

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan çiftine sert tepki! Veto ettiler

Kan donduran yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Kan donduran yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın, "Abartılıyor" deyip çağrıda bulundu

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın, "Abartılıyor" deyip çağrıda bulundu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Yakında devreye alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Yakında devreye alıyoruz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dünyaca ünlü dergi duyurdu: Türkiye, Yunanistan'a karşı üstünlük elde etti

Dünyaca ünlü dergi duyurdu: Türkiye, Yunanistan'a karşı üstünlük elde etti

Soylu: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım

Soylu: Evet, ben dünyanın en kötü adamıyım

Müzik sınırlamasıyla ilgili Bakan Ersoy'dan açıklama

Müzik sınırlamasıyla ilgili Bakan Ersoy'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.