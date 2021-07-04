Filipinler’de Askeri Uçak Düştü

Filipinler’de içinde onlarca askerin bulunduğu uçak Jolo kasabası yakınlarında düştü. 29 kişi hayatını kaybetti, bununla birlikte onlarca kişi de kurtarıldı.
Uçakta çoğu asker 90’dan fazla kişi bulunuyordu.
Askeri yetkililer 51 kişinin kurtarıldığını, 17 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
Uçak yerleşim yeri yakınında bir alana düştü.
Uçağın Amerikan yapımı Lockheed C130 Hercules olduğu belirtildi.
Daha önce Amerikan Hava Kuvvetleri’nde kullanılan uçak Filipinler’e Ocak ayında iki ülke arasındaki savunma işbirliği çerçevesinde teslim edilmişti.
Uçağın ilk uçuşunu 1988’de gerçekleştirdiği kaydedildi.
Yetkililer görünürde uçağın pisti kaçırdığını ve yeniden güç toplamaya çalışırken bunu başaramadığını belirtiyor.
Yetkililer uçağa saldırı olduğuna dair bir işaretin olmadığını da kaydediyor.
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